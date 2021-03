Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","shortLead":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","id":"20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da88fad-c34b-4c15-8ab2-482b7b0ef998","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","timestamp":"2021. március. 21. 20:53","title":"150 millióan is részt vehetnek az indiai hindu fesztiválon, az egészségügyi minisztérium aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összevetették a mostani jelentkezések számát a korábbi évek adataival.\r

\r

","shortLead":"Összevetették a mostani jelentkezések számát a korábbi évek adataival.\r

\r

","id":"20210322_szfe_felvihu_felveteli_jelentkezesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b133fd-cc95-4333-8c0d-0d155b54fb06","keywords":null,"link":"/kultura/20210322_szfe_felvihu_felveteli_jelentkezesek","timestamp":"2021. március. 22. 21:08","title":"Jócskán visszaesett az SZFE-s jelentkezések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bbb017-e23d-44df-b599-6f4332103032","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szemrevaló formaterv, remek vezethetőség, fejlett hibrid hajtáslánc és alacsony fogyasztás. A japán gyártó legújabb kisautója kiválóra sikeredett. De mi van a mérleg másik serpenyőjében? Utánajártunk. ","shortLead":"Szemrevaló formaterv, remek vezethetőség, fejlett hibrid hajtáslánc és alacsony fogyasztás. A japán gyártó legújabb...","id":"20210321_ev_autoja_2021_toyota_yaris_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4bbb017-e23d-44df-b599-6f4332103032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c8dd9-a5d9-49cd-8a40-48576da3aac5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_ev_autoja_2021_toyota_yaris_teszt_velemeny","timestamp":"2021. március. 21. 14:00","title":"Megérdemelt győzelem: teszten a 2021-es Év Autója, a Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi korlátozásokat április közepéi fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","shortLead":"Az eddigi korlátozásokat április közepéi fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","id":"20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0392d0-e10f-43d1-9b81-89e85e73b317","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 23. 06:13","title":"Németország bezár, még szigorúbb járványügyi szabályokat vezetnek be húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","shortLead":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","id":"20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80825b5-e4a0-4364-b8f9-aa537b0dab88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","timestamp":"2021. március. 22. 21:46","title":"Bajban vannak a közlekedési cégek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is profitálhatott. Most egy újabb ilyen technológia válhat a mindennapok részévé. ","shortLead":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is...","id":"20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40369f54-349d-4788-b948-0b003d32a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","timestamp":"2021. március. 22. 11:34","title":"Bicikliken köszönhet vissza a NASA elpusztíthatatlan kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee69628f-c38a-4959-9dc7-a964fe0e2afb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Az Invitech 2019 nyarán szervezte át működését a hatékonyság növelése és a piaci trendekhez való minél jobb alkalmazkodás érdekében. Ekkor jött létre az önálló vállalati szolgáltatások üzletág, amelynek feladatköre kiterjed a cég infrastruktúrájára épülő, menedzselt távközlési és IT-szolgáltatásaira, valamint korszerű felhő és sokrétű IT-biztonsági megoldásainak kialakítására és fejlesztésére. Az üzletág vezetője az Invitechben már korábban több vezetői posztot is betöltő Kemendi Zsolt. A vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettesét a Tungsram számára végzett, speciális kihívást jelentő feladatról és annak tapasztalatiról kérdeztük.","shortLead":"Az Invitech 2019 nyarán szervezte át működését a hatékonyság növelése és a piaci trendekhez való minél jobb...","id":"invitech_20210311_Megtisztelo_hogy_reszesei_lehetunk_a_Tungsram_sikertortenetenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee69628f-c38a-4959-9dc7-a964fe0e2afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b8a686-dcdb-4c12-8be1-c742cd4604d1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20210311_Megtisztelo_hogy_reszesei_lehetunk_a_Tungsram_sikertortenetenek","timestamp":"2021. március. 23. 07:30","title":"„Megtisztelő, hogy részesei lehetünk a Tungsram sikertörténetének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey-nak, a Twitter tulajdonosának első üzenete nem helyettesíthető tokenként kelt el a Valuables nevű platformon.","shortLead":"Jack Dorsey-nak, a Twitter tulajdonosának első üzenete nem helyettesíthető tokenként kelt el a Valuables nevű...","id":"20210322_twitter_tweet_jack_dorsey_arveres_nft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53dcfc2-0237-4370-b067-9239e3b3ffad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_twitter_tweet_jack_dorsey_arveres_nft","timestamp":"2021. március. 22. 20:56","title":"Valaki 895 millió forintnyi dollárt fizetett a legelső Twitter-bejegyzésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]