[{"available":true,"c_guid":"3914505a-9882-41eb-abcd-ac5cd533a1fe","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József fideszes EP-képviselőt is, aki egy csatornán menekült egy illegális partiról.","shortLead":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József...","id":"20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3914505a-9882-41eb-abcd-ac5cd533a1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c7994e-35ba-46af-9530-5bda90614ff4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","timestamp":"2021. március. 24. 11:23","title":"Szájer lebukása: egy belga tévé bemutatta a rendőri akció videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg – nyilatkozta Maruzsa Zoltán, aki szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen működik.","shortLead":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg –...","id":"20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7960e-011d-4d22-811a-b044341b2ff4","keywords":null,"link":"/kultura/20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 25. 08:05","title":"Köznevelési államtitkár: Kell ahhoz némi optimizmus, hogy az április 7-i nyitást kőbe vésettnek vegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","shortLead":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","id":"20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74290fd5-211a-4ec1-8d81-abd0caabe34b","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","timestamp":"2021. március. 25. 05:51","title":"Teljes zárlat lesz húsvétkor a legfertőzöttebb osztrák tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban a Covid miatt jelentkező hiányt. Haldoklók kezét fogják az utolsó pillanatokig, hozzátartozókat kísérnek elbúcsúzni, vagy egyszerűen segítenek az ápolóknak, ahol tudnak. Covid-osztályon dolgozó egyetemistákat kérdeztünk arról, hogyan élték meg a komoly veteránokat is megviselő körülményeket.



","shortLead":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban...","id":"20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce3b05-b31c-450a-92b4-a8452328e4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","timestamp":"2021. március. 23. 20:00","title":"„Könyörögnek, hogy maradjak még, mert nem bírják elviselni a haláltudatot és a magányt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak februárban 3,4 milliárddal nőtt az intézmények tartozása.","shortLead":"Csak februárban 3,4 milliárddal nőtt az intézmények tartozása.","id":"20210324_adossag_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ec473-d783-4bd9-aed2-c879ccd6a1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_adossag_korhazak","timestamp":"2021. március. 24. 07:15","title":"Közel 23 milliárd forint a kórházi adósságállomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8a2-1c44-49ab-b0c6-33567be47245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Niantic már a méltán népszerű Pokémon Go utódján dolgozik – ebben viszont nem lesznek zsebszörnyek. Illetve: nem olyanok.","shortLead":"A Niantic már a méltán népszerű Pokémon Go utódján dolgozik – ebben viszont nem lesznek zsebszörnyek. Illetve: nem...","id":"20210323_niantic_nintendo_setalas_ar_jatek_pokemon_go_pikmin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8a2-1c44-49ab-b0c6-33567be47245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcfafdb-80c2-4068-87a5-0d5c51308933","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_niantic_nintendo_setalas_ar_jatek_pokemon_go_pikmin","timestamp":"2021. március. 23. 14:03","title":"Új játékkal venné rá a mozgásra az embereket a Pokémon Go fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fegyházbüntetést kért a férfire.","shortLead":"Az ügyészség fegyházbüntetést kért a férfire.","id":"20210323_szexualisan_zaklatas_kislany_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5719e91-5920-4653-8948-4a5b0d0098e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_szexualisan_zaklatas_kislany_vademeles","timestamp":"2021. március. 23. 11:45","title":"Szexuálisan zaklatott egy 65 éves férfi egy 12 éves fogyatékkal élő kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab8646-834b-43d5-9ef1-ea797fb8d7a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Életének 95. évében kedden meghalt Roboz Ágnes koreográfus, karaktertánctanár, címzetes egyetemi tanár, érdemes művész. Magyarországon szinte nincs olyan jelentősebb hazai táncművész, aki ne lett volna Roboz Ágnes növendéke. ","shortLead":"Életének 95. évében kedden meghalt Roboz Ágnes koreográfus, karaktertánctanár, címzetes egyetemi tanár, érdemes művész...","id":"20210324_Meghalt_Roboz_Agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cab8646-834b-43d5-9ef1-ea797fb8d7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69855d-b9ec-4ff4-b4c4-18e2956f4745","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Meghalt_Roboz_Agnes","timestamp":"2021. március. 24. 09:27","title":"Meghalt Roboz Ágnes koreográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]