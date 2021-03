Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880fa1f1-7536-458e-a518-1631c408da36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán negyvenen keresték fel az ózdi sürgősségit, 17 embert már haza sem engedtek.","shortLead":"Szerdán negyvenen keresték fel az ózdi sürgősségit, 17 embert már haza sem engedtek.","id":"20210325_koronavirus_ozd_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880fa1f1-7536-458e-a518-1631c408da36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2147b055-e638-4043-a943-32b88a246326","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_koronavirus_ozd_korhaz","timestamp":"2021. március. 25. 20:17","title":"Olyan a helyzet most az ózdi kórházban a főigazgató szerint, mint amilyen tavaly Olaszországban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ismét beigazolta az élet, hogy működnek Murphy törvényei: a tajvani Ever Given (Evergreen) nevű óriási konténerszállítót a Szuezi-csatorna azon szakaszán állította keresztbe egy szokatlanul erős széllökés, ahol csak „egy sávon”, azaz felváltva közlekedhetnek az észak, illetve dél felé haladó hajók. A 400 méter hosszú és hatvan méter széles vízijármű megfeneklett, a világ egyik legfontosabb víziútján megállt a forgalom, az olajár pedig megindult felfelé.","shortLead":"Ismét beigazolta az élet, hogy működnek Murphy törvényei: a tajvani Ever Given (Evergreen) nevű óriási...","id":"20210324_Szuezicsatorna_olajar_hajokozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e824ac7-6cb1-45ad-8f0a-c0b17c0820b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Szuezicsatorna_olajar_hajokozlekedes","timestamp":"2021. március. 24. 20:00","title":"150 év sem volt elég minden fejlesztésre, jó időre bedugulhat a Szuezi-csatorna a szerdai baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a6cce8-ebec-4da4-b84f-3b26ad22ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemet vetett a Microsoft az elsősorban videojátékosok számára készült, chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformra.","shortLead":"Szemet vetett a Microsoft az elsősorban videojátékosok számára készült, chatelésre és hanghívásra is használható...","id":"20210325_microsoft_discord_platform_felvasarlasi_szandek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a6cce8-ebec-4da4-b84f-3b26ad22ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6670bce5-6962-45c8-84a0-50b28f189658","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_discord_platform_felvasarlasi_szandek","timestamp":"2021. március. 25. 07:03","title":"Óriási Microsoft-bevásárlás készül, célkeresztben a Discord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több az új fertőzött, így szigorítottak a szabályokon.","shortLead":"Egyre több az új fertőzött, így szigorítottak a szabályokon.","id":"20210325_Ausztria_ingazas_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7035c35f-d355-4836-aaca-425875750990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Ausztria_ingazas_teszt","timestamp":"2021. március. 25. 21:21","title":"Ausztria: háromnaponta teszteltetniük kell magukat az ingázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24507e5-7bfc-469e-8704-703cde983427","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatták az új bankjegyet, amelyen a melegségéért meghurcolt világhírű matematikus portréja lesz látható.","shortLead":"Bemutatták az új bankjegyet, amelyen a melegségéért meghurcolt világhírű matematikus portréja lesz látható.","id":"20210325_alan_turing_50_font_bankjegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24507e5-7bfc-469e-8704-703cde983427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079196fb-6853-47ff-9cba-12be85ae66e9","keywords":null,"link":"/elet/20210325_alan_turing_50_font_bankjegy","timestamp":"2021. március. 25. 12:43","title":"Alan Turing kerül az új 50 fontos bankjegyre, szivárványos zászlóval tiszteleg előtte a Bank of England","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55221f3e-fcf8-477b-b20a-00e1439a0cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét változott az oltási terv, megkezdik egyes, a kritikus infrastruktúrába tartozó szolgáltatók dolgozóinak oltását is.","shortLead":"Ismét változott az oltási terv, megkezdik egyes, a kritikus infrastruktúrába tartozó szolgáltatók dolgozóinak oltását...","id":"20210324_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55221f3e-fcf8-477b-b20a-00e1439a0cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0923f-2b62-4d9a-a0f9-fa19fce67f17","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 24. 12:50","title":"Müller: Beoltják a BKK és a paksi atomerőmű dolgozóit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkét szlovén régióból hármat ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el.\r

","shortLead":"A tizenkét szlovén régióból hármat ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási...","id":"20210325_szloven_jarvanyhelyzet_hataratlepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20592832-c768-4d61-8572-53d15d846ca1","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_szloven_jarvanyhelyzet_hataratlepes","timestamp":"2021. március. 25. 15:07","title":"Újabb lezárások Szlovéniában, Horvátországban a turizmusban dolgozókat is oltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6496c8ab-ebd6-4f81-97b9-eb883ed3b38d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint \"szabad nyarunk lesz\".","shortLead":"A miniszterelnök szerint \"szabad nyarunk lesz\".","id":"20210326_Orban_kossuth_radio_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6496c8ab-ebd6-4f81-97b9-eb883ed3b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140fd958-0aac-48fe-aeb2-8de13d9d4da9","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Orban_kossuth_radio_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 26. 07:52","title":"Orbán: Tovább lehetnek nyitva a boltok, később kezdődhet a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]