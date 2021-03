Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt.","shortLead":"Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt.","id":"20210330_orban_viktor_beoltasa_masodik_adag_sinopharm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767037df-1fa9-4e10-9f14-5d674f1dd75d","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_orban_viktor_beoltasa_masodik_adag_sinopharm","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Orbán csendben megkapta a második adag oltását is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt kínai festő.","shortLead":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt...","id":"20210329_Elbuvolo_Matisse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c1ec7-cac3-45d5-9828-8bba1c3c9283","keywords":null,"link":"/360/20210329_Elbuvolo_Matisse","timestamp":"2021. március. 29. 12:00","title":"A \"kínai Matisse\" szerényen élt, most 100 millió dollárt fizettek ki aktjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","shortLead":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","id":"20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64a22d-d66e-4c32-b03d-00c78d30bec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","timestamp":"2021. március. 30. 20:31","title":"Nem lesz népszavazás arról, hogy legyen-e építési tilalom a strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25eb9136-7cf9-4864-be25-d8548d0a44d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérkezettnek látta az időt arra a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltató, hogy szebbé tegye webes lejátszójának és asztali számítógépeken futtatható alkalmazásának felületét.","shortLead":"Elérkezettnek látta az időt arra a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltató, hogy szebbé tegye webes lejátszójának és...","id":"20210329_asztali_es_webes_spotify_valtozas_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25eb9136-7cf9-4864-be25-d8548d0a44d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f53f89-c420-497a-8b07-8c997760964a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_asztali_es_webes_spotify_valtozas_atalakitas","timestamp":"2021. március. 29. 09:03","title":"Rá sem fog ismerni: megváltozik a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","shortLead":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ffd6e-bbd6-4067-aba8-be404aebc142","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","timestamp":"2021. március. 29. 17:25","title":"5000 mAh-s akkumulátor és egy második kijelző is van a Xiaomi legújabb mobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","shortLead":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","id":"20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ca5b6-4c50-4203-a79c-f0bdf07f66a9","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","timestamp":"2021. március. 29. 05:57","title":"Hat hónapos túlélőt találtak az összeomlott kairói lakóház romjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és oktatásban dolgozó számára öt pedagógus-szakszervezet. A tanárok többsége tart attól, hogy túl korán térjenek vissza az iskolákba.","shortLead":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és...","id":"20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0602ed88-8680-4d64-a7f6-5a984da88763","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","timestamp":"2021. március. 30. 20:15","title":"Pedagógus-szakszervezetek: Csak a védettség kialakulása után engedjék vissza a tanárokat a termekbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére évi 1700 milliárd dollár pluszkiadást jelentenek majd.","shortLead":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére...","id":"20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10564aa4-e656-46f0-8544-3cb22bc84edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. március. 30. 11:26","title":"Klímaközgazdászok szerint azonnali és drasztikus lépések kellenek az éghajlatváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]