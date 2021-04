Ha már online is tartott előválasztást szeretne elérni a Momentum, logikus módon online petíciót is indított azért, hogy ez megtörténjen. “Nekünk, ellenzékieknek kötelességünk mindenkinek megadni a választás lehetőségét és egyenlőséget biztosítani választó és választó között – még az előválasztáson is! Ez csak az online szavazással lehetséges, hiszen csak így érhetjük el, hogy a kistelepülések lakói, az egészségüket féltő idősek, a mozgásukban korlátozottak, vagy éppen a külföldön élő magyarok is élhessenek a választás jogával” – áll a petícióhoz mellékelt szövegben, amit ha valaki támogatna, ide kattintva teheti meg.

Mint ismert, az ellenzék szinte mindenben meg tudott már egyezni a valószínűleg őszre szervezett előválasztással kapcsolatban, de abból vitás kérdés lett, milyen módon lehetne szavazni: a Momentum a hírek szerint nagyon szeretné az internetes szavazási lehetőséget is, a DK viszont nagyon nem, a kettő között pedig ott van az online felé húzó Jobbik, és a DK-felé tartó MSZP, illetve az ismeretlen véleményű Párbeszéd–LMP duó.

A 444.hu információi szerint az online szavazást ellenző oldal azzal érvel, nem jó, ha azt üzenik az embereknek, hogy ki se kell mozdulni a Fidesz leváltásához, és azzal a furcsa ajánlattal álltak elő, hogy előzetes személyes regisztráció után már lehessen online szavazni.