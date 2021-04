Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár egyre inkább tisztában vagyunk azzal, milyen következményekkel jár az erdőirtás, a tudósok mégis arra hívták fel a figyelmet, hogy ez ellen nem tesznek semmit. ","shortLead":"Bár egyre inkább tisztában vagyunk azzal, milyen következményekkel jár az erdőirtás, a tudósok mégis arra hívták fel...","id":"20210330_Evi_4_fa_kivagasa_szarad_a_lelkunkon_az_etkezesi_szokasaink_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559c212d-5680-4573-b79c-41cf49216b5a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210330_Evi_4_fa_kivagasa_szarad_a_lelkunkon_az_etkezesi_szokasaink_miatt","timestamp":"2021. március. 30. 14:39","title":"Évi négy fa kivágása szárad a lelkünkön az étkezési szokásaink miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489ade0e-8d40-4c34-9870-971a724fb775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek több mint ötöde már megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni oltásból.","shortLead":"Az emberek több mint ötöde már megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni oltásból.","id":"20210331_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=489ade0e-8d40-4c34-9870-971a724fb775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31612feb-cf88-458a-91be-a91ae865bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 31. 13:02","title":"Müller Cecília: 96 százalékkal kevesebb a fertőzött az otthonokban, április második felében jön a Janssen vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a22492-8839-4208-b30b-40067ca290a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","shortLead":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","id":"20210401_bkv_busz_buntetofekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89a22492-8839-4208-b30b-40067ca290a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4925b3a-709c-4c28-988d-76b556cfe275","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_bkv_busz_buntetofekezes","timestamp":"2021. április. 01. 11:07","title":"BKV-busz előtt büntetőfékezett, több utas is megsérült – vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d144b-0574-4f92-abe2-6a2c08ba14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 01. 09:11","title":"258 újabb halottja van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781999b-f4de-4538-b6a4-94ac938ca016","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Románia Örményországban szenvedett vereséget.","shortLead":"Románia Örményországban szenvedett vereséget.","id":"20210401_Vbselejtezok_EszakMacedonia_legyozte_Nemetorszagot_Ausztria_negy_gollal_kapott_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b781999b-f4de-4538-b6a4-94ac938ca016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd17406-c391-43c7-aa90-1ada856c2b0c","keywords":null,"link":"/sport/20210401_Vbselejtezok_EszakMacedonia_legyozte_Nemetorszagot_Ausztria_negy_gollal_kapott_ki","timestamp":"2021. április. 01. 06:15","title":"Vb-selejtezők: Észak-Macedónia legyőzte Németországot, Ausztria négy góllal kapott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaf8ef7-cdcf-4a79-aeec-5b38d8e0c25a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tetemes összeggel támogatja a kormány a templomfelújítási programot.","shortLead":"Tetemes összeggel támogatja a kormány a templomfelújítási programot.","id":"20210401_templomfelujitas_program_hatarozat_magyar_kozlony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baaf8ef7-cdcf-4a79-aeec-5b38d8e0c25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0a3aa4-ffe2-4c46-92e3-c9f02b5b2b21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_templomfelujitas_program_hatarozat_magyar_kozlony","timestamp":"2021. április. 01. 08:47","title":"Itt az újabb határozat: a kormány 25 milliárd forintból újít fel templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Háromnegyed órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"Háromnegyed órával is megnőhet a menetidő.","id":"20210401_Baleset_torlodas_M1es_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9811eb37-ccd5-4689-ad9e-c4d69540af8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_Baleset_torlodas_M1es_autopalya","timestamp":"2021. április. 01. 08:47","title":"Hatalmas a dugó az M1-es autópályán baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]