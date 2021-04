Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Nagy fegyelmezettséggel tartsák be a koronavírus-járvány miatt hozott szabályokat a húsvéti ünnepek idején is – kéri mindenkitől Müller Cecília országos tisztifőorvos. Müller a közmédiának nyilatkozva úgy fogalmazott, a vírus nem foglalkozik azzal, hogy húsvét van, ezért mindenki ünnepeljen a lehető legszűkebb családi körben.

Kiemelte, a járvány továbbra is súlyosan zajlik, még mindig magasak a megfertőződéseket, valamint a súlyos megbetegedéseket és az elhalálozást mutató adatok, noha „stabilizálódni látszanak”. Arról is beszélt, hogy a járvány a közeljövőben tetőzhet, ha az emberek kellő fegyelemmel kibírják a húsvétot. Úgy fogalmazott:

Sokkal kevesebb van előttünk, mint mögöttünk.

Müller megerősítette azt is, hogy az oltópontok húsvét alatt is folyamatosan működnek. Felidézte, hogy a WHO főigazgatója pénteken elismeréssel nyilatkozott a magyar oltórendszerről, amelynek köszönhetően mostanra minden ötödik állampolgár megkapta az első vakcinát, több mint 860 ezren pedig már a második oltáson is túljutottak és teljesen védettnek minősülnek. Azt is állítottta, hogy a Magyarországon engedélyezett vakcinák minden jelenleg ismert vírusvariánssal szemben védelmet nyújtanak.