[{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint ebben a megkésett korlátozó intézkedések is szerepet játszanak, az emberek felelőtlensége, rossz egészségi állapota és a forráshiányos egészségügyi ellátórendszer legalább ennyire ludas, miközben az egészségügyi dolgozók erőn felül küzdenek a betegek életéért.","shortLead":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint...","id":"20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228302f4-384d-4920-baa0-b79afb75b912","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 11:20","title":"Akkor kell tartanunk a halálozások számának növekedésétől, amikor majd stagnál a gépen lévők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt elnöke.","shortLead":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt...","id":"20210401_orban_salvini_morawiecki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39ed12-dc28-4210-a799-a3c1999e4da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orban_salvini_morawiecki","timestamp":"2021. április. 01. 19:37","title":"Orbán: Egy európai reneszánszt akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bea179-3230-44cc-bb9e-c387bc79af72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid középpályása szerint a katari vébéhelyszínen olyan munkásokat dolgoztatnak, akik inni sem kapnak eleget.","shortLead":"A Real Madrid középpályása szerint a katari vébéhelyszínen olyan munkásokat dolgoztatnak, akik inni sem kapnak eleget.","id":"20210331_toni_kroos_foci_vb_katar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97bea179-3230-44cc-bb9e-c387bc79af72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49a6b3b-dc94-4b39-8461-026077880bad","keywords":null,"link":"/sport/20210331_toni_kroos_foci_vb_katar","timestamp":"2021. március. 31. 12:38","title":"Toni Kroos szerint hiba volt a munkásokkal így bánó Katarnak adni a vébé rendezési jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara hosszú listába szedve küldte el Pintér Sándornak a problámákat. A többi között azt javasolták, hogy a háziorvosok sportlétesítményekben, színházakban vagy iskolákban is olthassanak, és ebben vállaljanak szerepet a fogorvosok is. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara hosszú listába szedve küldte el Pintér Sándornak a problámákat. A többi között azt javasolták...","id":"20210331_MOK_ellatas_problemak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1b7c23-cefa-42fe-be40-a389b30abeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_MOK_ellatas_problemak","timestamp":"2021. március. 31. 17:34","title":"MOK: Egyes helyeken a lélegeztetett betegek 95 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet szerint a Kúria félreértette Tóta W. Árpád publicisztikáját, és az ítélet káros a magyar sajtószabadságra.","shortLead":"Az intézet szerint a Kúria félreértette Tóta W. Árpád publicisztikáját, és az ítélet káros a magyar sajtószabadságra.","id":"20210331_Eotvos_Karoly_Intezet_HVGt_itelet_tota_w","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff75e7a6-6870-41f0-84dc-6c7b82fae96b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Eotvos_Karoly_Intezet_HVGt_itelet_tota_w","timestamp":"2021. március. 31. 15:52","title":"Eötvös Károly Intézet: A HVG-t elmarasztaló ítélet kiindulópontja és érvelése is hibáktól terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook első körben az androidos eszközökre elérhető alkalmazásba teszi bele a hírfolyamot megújító újdonságát, de hamarosan az iPhone-okra is megérkezik majd.","shortLead":"A Facebook első körben az androidos eszközökre elérhető alkalmazásba teszi bele a hírfolyamot megújító újdonságát, de...","id":"20210331_facebook_hirfolyam_algoritmus_beallitasok_szemelyre_szabott_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ff9448-d5ee-4252-a778-7811937d3078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_facebook_hirfolyam_algoritmus_beallitasok_szemelyre_szabott_tartalom","timestamp":"2021. március. 31. 19:03","title":"Új funkciót kap a mobilos Facebook, személyesebb lesz tőle a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal a módszerrel, amelyet amerikai kutatók javasolnak.","shortLead":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal...","id":"20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a322113f-31e5-4690-83ae-8119799dc720","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","timestamp":"2021. április. 02. 08:03","title":"Grimaszoljon a telefonjának, hogy megbízhatóbb legyen az arcfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Úgy hírlik, Kelemen Beatrix csak az életmódtévéjéhez ragaszkodik.","shortLead":"Úgy hírlik, Kelemen Beatrix csak az életmódtévéjéhez ragaszkodik.","id":"20210331_Meszaros_lelepti_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83f0fb2-dc71-4420-8117-5dc3b83e8e67","keywords":null,"link":"/360/20210331_Meszaros_lelepti_dij","timestamp":"2021. március. 31. 13:00","title":"Kelemen Beatrix kiszállt minden Mészáros-cégből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]