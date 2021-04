Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozatot Pintér Sándor belügyminiszter jegyzi.","shortLead":"A határozatot Pintér Sándor belügyminiszter jegyzi.","id":"20210406_boltok_uzletek_nyitas_rendelet_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197b90de-1cd2-4db8-b143-8caf02e6c480","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_boltok_uzletek_nyitas_rendelet_magyar_kozlony","timestamp":"2021. április. 06. 20:15","title":"Megjelent az újranyitásról szóló rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","shortLead":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","id":"20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03774d-6104-42fc-aa2c-f42c8751fe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","timestamp":"2021. április. 06. 05:20","title":"Tűz ütött ki a Szent Margit Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","id":"20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757d570-f390-4e05-ba01-3062a2cdb85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","timestamp":"2021. április. 06. 16:15","title":"Most épp a közműszolgáltatók nevében támadnak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","id":"20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba967b6-07ee-424b-855a-ebc3e0e12779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","timestamp":"2021. április. 07. 09:53","title":"Mark Zuckerberg nem a Messengeren küldi a titkosított üzeneteit, más alkalmazást használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cdc928-cde9-4fba-8bfa-a22593c36894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már tizenegy éve látványosan ellenáll a kormánypárt annak, hogy megismerhetőek legyenek a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok.","shortLead":"Már tizenegy éve látványosan ellenáll a kormánypárt annak, hogy megismerhetőek legyenek a rendszerváltás előtti...","id":"20210407_titkosszolgalati_iratok_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6cdc928-cde9-4fba-8bfa-a22593c36894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4117c4-e5c4-4266-b6f7-edcba66eb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_titkosszolgalati_iratok_kutatas","timestamp":"2021. április. 07. 18:35","title":"Alig engedi a Fidesz, hogy az 1989 előtti titkosszolgálati iratokat kutathassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4034040e-03db-44b1-b1a4-7cfeed207412","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A USS Johnston 1944-ben süllyedt el a Samar-szigetnél, miután a japán flotta elsöprő győzelmet aratott az amerikai egységek ellen.","shortLead":"A USS Johnston 1944-ben süllyedt el a Samar-szigetnél, miután a japán flotta elsöprő győzelmet aratott az amerikai...","id":"20210406_hadihajo_victor_vescovo_uss_johnston","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4034040e-03db-44b1-b1a4-7cfeed207412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577ddb-5e09-468d-9d72-abf19cc34665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_hadihajo_victor_vescovo_uss_johnston","timestamp":"2021. április. 06. 15:03","title":"Felvételek készültek a világ legmélyebben fekvő hajóroncsáról – ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tartalomgyártók a jövőben beállíthatják, hogy a rendszer feliratot készítsen a videójukhoz.","id":"20210407_tiktok_automatikus_feliratok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fa7140-baf9-4ea2-b344-c4a95a35a90d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_tiktok_automatikus_feliratok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. április. 07. 16:03","title":"Hasznos új funkciót kap a TikTok, a hallássérült felhasználókat segítik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány szerint a növényfajok száma közel a felére esett a 66 millió évvel ezelőtt becsapódott aszteroida miatt.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint a növényfajok száma közel a felére esett a 66 millió évvel ezelőtt becsapódott aszteroida...","id":"20210406_aszteroida_fold_becsapodas_dinoszauruszok_kihalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1433322c-f944-4fda-aac5-4453d2ee0367","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_aszteroida_fold_becsapodas_dinoszauruszok_kihalasa","timestamp":"2021. április. 06. 13:03","title":"Az esőerdőket is megváltoztatta az aszteroida, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]