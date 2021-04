Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1025be-305c-4b12-bb22-ee944e3f9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy titokzatos új készülék bemutatására készül a Samsung. Az ígéretek szerint egy igen nagy teljesítményű eszközről van szó.","shortLead":"Egy titokzatos új készülék bemutatására készül a Samsung. Az ígéretek szerint egy igen nagy teljesítményű eszközről van...","id":"20210414_samsung_galaxy_book_bemutato_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1025be-305c-4b12-bb22-ee944e3f9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778041c-f618-4ac7-90ec-6721f76bc0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_book_bemutato_laptop","timestamp":"2021. április. 14. 10:33","title":"Nagy bemutatóra készül a Samsung, jön az eddigi leggyorsabb Galaxy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása érdekében radikálisan megváltoztassák a testük felépítését.","shortLead":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása...","id":"20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d17ec-4b4b-4915-9ac5-cd7f8d6b6fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","timestamp":"2021. április. 14. 20:03","title":"Találtak egy hangyát a kutatók, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek februárban, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal...","id":"20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fab3ce-cf21-4593-9ccd-cd2161c1cd2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","timestamp":"2021. április. 15. 09:07","title":"Óriásit zuhant a magyar építőipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","shortLead":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","id":"20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f527a9b-3ef5-4e24-8cb0-0a8ba9f6721a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","timestamp":"2021. április. 14. 18:09","title":"Próbafúrásokkal indult meg az 5-ös metróvonal építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyájimmunitás kialakulása globálisan és nálunk is messze van még, ezért fontos, hogy minél többen legyenek beoltva, a korlátozások pedig a járvány súlyosságához igazodjanak.","shortLead":"A nyájimmunitás kialakulása globálisan és nálunk is messze van még, ezért fontos, hogy minél többen legyenek beoltva...","id":"202115_oltasban_az_elbolyban_halalozasban_dobogon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808bb24-cdfb-42d6-b175-7eb8eb9a6995","keywords":null,"link":"/360/202115_oltasban_az_elbolyban_halalozasban_dobogon","timestamp":"2021. április. 15. 11:00","title":"Oltásban jól, Covid-halálozásban rosszul állunk a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","id":"20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3847d66c-55ff-46c6-bb5d-922b45c58c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","timestamp":"2021. április. 15. 12:32","title":"Donald Tusk odamondott az illiberális válságkezelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az enyhén használt cipőket kívánják piacra dobni. A cél a fenntartható fejlődés.","shortLead":"Az enyhén használt cipőket kívánják piacra dobni. A cél a fenntartható fejlődés.","id":"20210414_hasznalt_cipo_nike","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b258ec47-b71e-431f-bf7d-cde5d9380139","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_hasznalt_cipo_nike","timestamp":"2021. április. 14. 12:22","title":"Használt cipőket is árulni fog a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb9e90-7022-473d-b1f2-797757211b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a gyerekek alig több mint 10 százaléka volt jelen tegnap az óvodákban.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a gyerekek alig több mint 10 százaléka volt jelen tegnap az óvodákban.","id":"20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb9e90-7022-473d-b1f2-797757211b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5162a-c61f-4293-8ed8-02be725e9320","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs","timestamp":"2021. április. 15. 14:27","title":"Maruzsa: Nem lesz kötelező a gyerekeket visszavinni az óvodába és az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]