[{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","shortLead":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","id":"20210424_szlovakia_oltas_oregek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7b776e-cc4b-4c63-849c-2c111d5b6920","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_szlovakia_oltas_oregek","timestamp":"2021. április. 24. 15:55","title":"Azonnali oltást ígér azoknak a szlovák kormány, akik idős embert visznek el oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára, az országban most elszabadult a betegség és ezzel párhuzamosan összeomlott az egészségügyi rendszer. A politikusok súlyos felelősséggel tartoznak a válságért: a napról napra romló adatok ellenére nem mondták le a választási gyűléseket és nem figyelmeztették az embereket, hogy a Gangeszben való hagyományos megmártózással is terjed a kór. Az eredmény az lett, hogy naponta ezrek halnak meg, elfogytak a kórházi ágyak és közelharc folyik az oxigénes palackokért.","shortLead":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára...","id":"20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04170283-81a7-448e-85f8-5d0ff0df17f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","timestamp":"2021. április. 24. 15:30","title":"\"A kiürült indiai utcákat majmok és kutyák lepték el, mint egy sci-fiben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135a2a90-092e-42c8-a1ed-3c5ce0d7fd2e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha esetleg unalmas a Forma–1, akkor érdemes megnézni egy szinte mindig vérremenő küzdelmet hozó MotoGP versenyt. Sőt, a legújabb szimulátornak köszönhetően annak sincs akadálya, hogy mi magunk is felpattanjunk egy ilyen 260 lóerős járműre.","shortLead":"Ha esetleg unalmas a Forma–1, akkor érdemes megnézni egy szinte mindig vérremenő küzdelmet hozó MotoGP versenyt. Sőt...","id":"20210425_legjobb_motoros_jatek_motogp_21_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=135a2a90-092e-42c8-a1ed-3c5ce0d7fd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7555c93-e9d3-4243-abc9-58d04ef6af38","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_legjobb_motoros_jatek_motogp_21_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 25. 08:03","title":"Nyélgázon: kipróbáltuk az eddigi legjobb motoros játékot, a MotoGP 21-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja sajnos nem túlzottan sikeres.","shortLead":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja...","id":"20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aa8d6c-1872-4dba-8aff-70a1c01bdb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","timestamp":"2021. április. 25. 20:03","title":"De hol van kétmilliárd használt Samsung telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot nyithat. ","shortLead":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot...","id":"20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619faebf-b0d8-4391-ba62-3cc301846dc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","timestamp":"2021. április. 24. 15:40","title":"Afrikában épít az Amazon új központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","shortLead":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","id":"20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c93ac3-056a-4801-ab25-bf79268662ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","timestamp":"2021. április. 24. 12:59","title":"Gyurcsány Ferenc szerint valaki az ő nevében beszéli le az embereket az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm.","shortLead":"Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm.","id":"20210424_Megerkezett_Magyarorszagra_az_eddigi_legnagyobb_vakcinaszallitmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731565ad-1018-4066-ad6d-26ab9fd7af91","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Megerkezett_Magyarorszagra_az_eddigi_legnagyobb_vakcinaszallitmany","timestamp":"2021. április. 24. 14:50","title":"Megérkezett Magyarországra az eddigi legnagyobb vakcinaszállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0085a80-646c-459b-b634-cb71af0c2ded","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán látható magabiztossággal indult el valaki a menetiránnyal szembe.","shortLead":"Ritkán látható magabiztossággal indult el valaki a menetiránnyal szembe.","id":"20210424_m7_autopalya_megfordulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0085a80-646c-459b-b634-cb71af0c2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e161b-1c35-4678-b00e-ded563c367df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m7_autopalya_megfordulas","timestamp":"2021. április. 24. 09:11","title":"Videó: Valaki úgy gondolta, megfordul az M7-esen csütörtök délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]