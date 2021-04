Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9bd2f37f-e3b5-49d6-a382-55a9db9308bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Deutsh Tamás azután írt a jobbikos politikusról, hogy az néhány órával korábban „fideszes hosszú hajú ficsúrnak” nevezte őt.","shortLead":"Deutsh Tamás azután írt a jobbikos politikusról, hogy az néhány órával korábban „fideszes hosszú hajú ficsúrnak”...","id":"20210426_deutsch_tamas_jakab_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd2f37f-e3b5-49d6-a382-55a9db9308bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6182fc2f-4468-4001-ac78-c9e07a554880","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_deutsch_tamas_jakab_peter","timestamp":"2021. április. 26. 17:55","title":"Deutsch: Van ez a tubusos Piros Arany reklámarc, úgy hívják, hogy Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre még várni kell.","shortLead":"Erre még várni kell.","id":"20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca26d9-5d13-4c4e-aa3d-821a43358a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","timestamp":"2021. április. 27. 19:45","title":"4 millió beoltott után sem engedélyezik a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"0,6 százalékos maradt az alapkamat a Monetáris Tanács döntése után.","shortLead":"0,6 százalékos maradt az alapkamat a Monetáris Tanács döntése után.","id":"20210427_mnb_alapkamat_monetaris_tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6d47b8-5e28-411a-81d8-cba5deb1ff15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_mnb_alapkamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2021. április. 27. 14:14","title":"Nem nyúltak Matolcsyék a rekordalacsony alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Brüsszel szerint a cseh törvényeket kellene módosítani.","shortLead":"Brüsszel szerint a cseh törvényeket kellene módosítani.","id":"20210428_Babis_miniszterelnoknek_nem_kell_visszafizetnie_a_cegenek_juttatott_unios_penzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da93d752-7969-4734-a59e-8cd064057bd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Babis_miniszterelnoknek_nem_kell_visszafizetnie_a_cegenek_juttatott_unios_penzeket","timestamp":"2021. április. 28. 12:10","title":"Babis miniszterelnöknek nem kell visszafizetnie a cégének juttatott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a felhasználók kezébe adja a lehetőséget, hogy szabályozhassák a Windows 10-en futó programok erőforrásigényét.","shortLead":"A Microsoft a felhasználók kezébe adja a lehetőséget, hogy szabályozhassák a Windows 10-en futó programok...","id":"20210427_windows_10_eco_mode_takarekos_uzemmod_szoftverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b93c461-e749-418c-8b48-cfdb114a151d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_windows_10_eco_mode_takarekos_uzemmod_szoftverek","timestamp":"2021. április. 27. 09:03","title":"Új kapcsoló jön a Windowsba, felgyorsítja a programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","shortLead":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","id":"20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ac57-d84c-44da-bc23-1d715da75e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","timestamp":"2021. április. 26. 22:26","title":"Feladta, elköltözik szigetéről az olasz Robinson Crusoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt hét óta éles az időpontfoglalási rendszer, amelyen keresztül az első körben csak Sinopharm-vakcinért lehetett jelentkezni. Most már AstraZenecáért is.","shortLead":"A múlt hét óta éles az időpontfoglalási rendszer, amelyen keresztül az első körben csak Sinopharm-vakcinért lehetett...","id":"20210428_koronavirus_jarvany_vedooltas_astrazeneca_online_idopontfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a36ac14-f5df-4053-80c5-f6026c4ce831","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_jarvany_vedooltas_astrazeneca_online_idopontfoglalas","timestamp":"2021. április. 28. 09:07","title":"Már AstraZeneca-oltásra is lehet online időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer/BioNTech- vagy Moderna-vakcinát, azoknak a 98,9 százaléka már védettnek tekinthető, a zárt idősotthonokban pedig kevés kivétellel már azok is biztonságban érezhetik magukat, akiket még nem oltottak be.","shortLead":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer/BioNTech- vagy...","id":"20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b02f03-90d8-4e75-bce3-8f12912c1542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 11:24","title":"Elkészült a főváros antitesttesztje: a beoltottak 98,9 százaléka védett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]