[{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","shortLead":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","id":"20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679573d-f504-46cc-a8fe-6673ee3abbd6","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","timestamp":"2021. május. 03. 16:20","title":"Újra megnyílt a Disneyland, de Miki egeret már nem lehet megölelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34...","id":"20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f28ad6-ac75-4c41-875c-9f9a152de5fe","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","timestamp":"2021. május. 02. 17:35","title":"Szurkolók törtek be a Manchester United pályájára, csúszik a Liverpool elleni meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f2c321-024a-42cd-ad9f-b9e4a750cabe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem elírás. 