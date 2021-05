Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteki sajtóhírek szerint újfent meghosszabbodhat Magyarországon a hitelmoratórium. Érdemes lehet ugyanakkor mindenkinek végiggondolni, hogy él-e a felkínált lehetőséggel, egy újabb év törlesztési szünet ugyanis jócskán megemeli majd a teljes visszafizetendő összeget – figyelmeztet elemzésében a Bank360.","shortLead":"Pénteki sajtóhírek szerint újfent meghosszabbodhat Magyarországon a hitelmoratórium. Érdemes lehet ugyanakkor...","id":"20210515_Rengeteg_penzt_bukhat_aki_el_a_meghosszabbitott_hitelmoratoriummal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459da6f-dca4-4891-acdc-6dbdf1e8a482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Rengeteg_penzt_bukhat_aki_el_a_meghosszabbitott_hitelmoratoriummal","timestamp":"2021. május. 15. 08:05","title":"Rengeteg pénzt bukhat, aki él a meghosszabbított hitelmoratórium lehetőségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","shortLead":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","id":"20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d493b79-1516-4c8c-b997-f749dbd988fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","timestamp":"2021. május. 14. 19:40","title":"Idén még bő nyolcmillió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3c3a19-e76a-4063-89d4-0e99f59966bb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Pandémiaként emlegetik a mozgásszegény életvitel terjedését, amit csak súlyosbít a Covid–19. A legújabb kutatások a lustákat is megnyugtathatják – de meg is ijeszthetik.","shortLead":"Pandémiaként emlegetik a mozgásszegény életvitel terjedését, amit csak súlyosbít a Covid–19. A legújabb kutatások...","id":"202119__uloeletmodjarvany__nyolcbol_egy_magyar__inspiralo_beszelgetes__minden_lepes_szamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3c3a19-e76a-4063-89d4-0e99f59966bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dbe7f6-9960-4f95-8f58-638c66be72cf","keywords":null,"link":"/360/202119__uloeletmodjarvany__nyolcbol_egy_magyar__inspiralo_beszelgetes__minden_lepes_szamit","timestamp":"2021. május. 16. 08:15","title":"Lassabban öl, mint a koronavírus, de több embert: az ülőéletmód-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország számára, ha idén nyáron olimpiát rendezne.","shortLead":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország...","id":"20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1416c0ae-ade0-4a78-b078-ba4c3d68626e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 15. 12:23","title":"Több japán vállalati vezető is fél a tokiói olimpiától a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senki nem sérült meg.\r

