[{"available":true,"c_guid":"211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","shortLead":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","id":"20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb8ae1-6af4-49d6-8445-a16944bbe583","keywords":null,"link":"/360/20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","timestamp":"2021. május. 25. 16:00","title":"Révész Sándor: Készüljünk a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek létezéséről, de legkésőbb 2019 augusztusában több ellenzéki politikus is van, akihez a felvételek is eljutottak – derül ki a kutatásunkból, és akad olyan tanúvallomás is, ami ezt támasztja alá. Ennek ellenére egyelőre csak teóriák állíthatóak fel arról, hogy ki állhat az Ördög ügyvédje mögött, a bloggal ugyanis már nem zsarolni, hanem “kivégezni” akarták Borkaiékat, így a politikai motiváció mellett más is húzódhat. A Borkaiék bukásáról szóló cikksorozatának utolsó, 4. részében részben ezeket a teóriákat vesszük végig.","shortLead":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek...","id":"20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10123c65-2a44-4046-8c97-deb1c6425ac1","keywords":null,"link":"/360/20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","timestamp":"2021. május. 25. 06:30","title":"\"Kértem, hogy próbálja már meg leállítani az ördög ügyvédjét” – a Borkai-sztori háttere, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 39 éves brit nő életét vesztette egy ciprusi kórházban, hetekkel azután, hogy megkapta az első AstraZeneca-vakcinát. ","shortLead":"Egy 39 éves brit nő életét vesztette egy ciprusi kórházban, hetekkel azután, hogy megkapta az első...","id":"20210524_Az_AstraZeneca_oltas_utan_keletkezhetett_verrog_okozta_egy_no_halalat_Cipruson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ecb1c9-023c-4410-a204-ed0afac9ff27","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Az_AstraZeneca_oltas_utan_keletkezhetett_verrog_okozta_egy_no_halalat_Cipruson","timestamp":"2021. május. 24. 16:38","title":"Vizsgálják, hogy AstraZeneca-oltás után keletkezett vérrög okozta-e egy nő halálát Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c5e287-1c60-4bb0-b95e-42351a81d770","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos kutatás szerint többen terveznek Magyarországon nyaralni, mint külföldön. ","shortLead":"Az országos kutatás szerint többen terveznek Magyarországon nyaralni, mint külföldön. ","id":"20210525_Jarvany_higieniai_szabaly_utazas_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c5e287-1c60-4bb0-b95e-42351a81d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217df6d4-dc82-4729-82b4-d568a34b46ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Jarvany_higieniai_szabaly_utazas_felmeres","timestamp":"2021. május. 25. 11:12","title":"A magyarok többsége a járvány enyhültével is itthon nyaralna, és betartaná a higiéniai szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem voltak hajlandók berakodni a hadianyagokat az Izrael felé tartó hajóba. A hajózási társaság pedig meghajolt a kikötői munkások akarata előtt.","shortLead":"Nem voltak hajlandók berakodni a hadianyagokat az Izrael felé tartó hajóba. A hajózási társaság pedig meghajolt...","id":"20210525_olasz_dokkmunkasok_izraeli_fegyverszallitmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071796ff-4651-44ff-b500-058935bd392a","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_olasz_dokkmunkasok_izraeli_fegyverszallitmany","timestamp":"2021. május. 25. 22:01","title":"Sztrájkkal fenyegetve akadályozták meg olasz dokkmunkások egy Izraelbe tartó fegyverszállítmány kihajózását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették a prototípust. A készülék nem kínozza meg a tesztalanyt, ugyanis csak nyálcseppre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették...","id":"20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be2ea8-ded7-44b3-b4f0-1d67a2adeb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","timestamp":"2021. május. 25. 08:03","title":"Gyors, pontos, fájdalommentes: egyetlen nyálcseppel működhet az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét embert letartóztattak, hármat pedig kórházba szállítottak Lille-ben, miután az emberek az utcákon ünnepelték vasárnapról hétfőre virradó éjjel a város labdarúgócsapatának bajnoki címét.","shortLead":"Hét embert letartóztattak, hármat pedig kórházba szállítottak Lille-ben, miután az emberek az utcákon ünnepelték...","id":"20210524_Bajnok_lett_a_Lille_focicsapata_harom_ember_korhazba_kerult_egy_rendort_majdnem_elgazoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a246d19e-e25c-4e80-bbf7-e6a7e6424693","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Bajnok_lett_a_Lille_focicsapata_harom_ember_korhazba_kerult_egy_rendort_majdnem_elgazoltak","timestamp":"2021. május. 24. 11:54","title":"Bajnok lett a Lille focicsapata, három ember kórházba került, egy rendőrt majdnem elgázoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0209611-cc77-4e49-b13e-7ea5593f2571","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges GT R-nek a vezetéséhez nem árt bukósisakot húzni a fejünkre.","shortLead":"Ennek a különleges GT R-nek a vezetéséhez nem árt bukósisakot húzni a fejünkre.","id":"20210525_szelvedo_nelkul_es_850_loerovel_tamad_az_uj_mercedesamg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0209611-cc77-4e49-b13e-7ea5593f2571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b757cf4e-3792-4063-800f-a23e4139ee1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_szelvedo_nelkul_es_850_loerovel_tamad_az_uj_mercedesamg","timestamp":"2021. május. 25. 11:21","title":"Szélvédő nélkül és 850 lóerővel támad az új Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]