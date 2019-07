Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b55fccaa-50aa-4ee3-b537-4ab5ce7f367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt van például egy amerikai koncepció, amely igencsak formabontó. ","shortLead":"Itt van például egy amerikai koncepció, amely igencsak formabontó. ","id":"20190724_Curtiss_Hades_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55fccaa-50aa-4ee3-b537-4ab5ce7f367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af74ab-7a97-44bf-aeea-886aedb85227","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Curtiss_Hades_motor","timestamp":"2019. július. 25. 11:54","title":"A motorkerékpároknál is őrült dolgokat hoz az elektromos hajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum nagy arányú támogatása előtt, akkor már-már szívesen lesz áldozat.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f958da-0a53-434a-92a5-850f56a2b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","timestamp":"2019. július. 26. 11:38","title":"Prőhle Gergely: A kultúrharc eredményes volt, nekem mennem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702b222f-c170-4719-a052-c34d0325199f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az influenszerek közt zajló konkurenciaharc miatt a videósok egyre durvább dolgokat vállalnak be. Egyiküknek az életébe került a saját attrakciója.","shortLead":"Az influenszerek közt zajló konkurenciaharc miatt a videósok egyre durvább dolgokat vállalnak be. Egyiküknek az életébe...","id":"20190726_elo_video_vlogger_mergezo_rovar_bogar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702b222f-c170-4719-a052-c34d0325199f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa251328-70e1-44f8-99b1-c509bddc3e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_elo_video_vlogger_mergezo_rovar_bogar","timestamp":"2019. július. 26. 20:03","title":"Élő videóban evett mérgező rovarokat egy vlogger – aztán belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Elfogadhatatlanok az új brit miniszterelnök követelései, csak az EU egységét próbálja tesztelni - írta Michel Barnier.","shortLead":"Elfogadhatatlanok az új brit miniszterelnök követelései, csak az EU egységét próbálja tesztelni - írta Michel Barnier.","id":"20190725_Valaszolt_az_EU_Brexitfotargyaloja_Boris_Johnson_kereseire_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0394a3aa-fc81-4244-9272-307ee4433764","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Valaszolt_az_EU_Brexitfotargyaloja_Boris_Johnson_kereseire_nem","timestamp":"2019. július. 25. 18:40","title":"Válaszolt az EU Brexit-főtárgyalója Boris Johnson kéréseire: Nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kimerítő tájékoztatót adott arról, milyen korlátozásokra, változásokra kell számítani a környéken, milyen útvonalon közelíthető meg a pálya, és fontos információkat is megosztott honlapján.","shortLead":"A rendőrség kimerítő tájékoztatót adott arról, milyen korlátozásokra, változásokra kell számítani a környéken, milyen...","id":"20190726_Ezt_kell_tudnia_a_mogyorodi_Forma1es_futamrol_ha_oda_vagy_arra_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4523204f-b333-436d-8331-221721467044","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Ezt_kell_tudnia_a_mogyorodi_Forma1es_futamrol_ha_oda_vagy_arra_megy","timestamp":"2019. július. 26. 10:29","title":"Ezt kell tudnia a mogyoródi Forma–1-es futamról, ha oda- vagy arra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c1116c-25aa-4b52-9abd-a69d3f2ef0d6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ráadásul Gödön vette fel az első CD-jét. Big Daddy Wilson igazán szokatlan fordulattal vált észak-karolinai szegény fiúból világszerte elismert blueszenésszé. A Kobuci Kertben megrendezett VII. Óbudai Blues Fesztivál vendége a hvg.hu-nak beszélt arról, hogy miért állt be katonának, noha nehezen viseli a parancsokat, hogyan élteti tovább Németországban a déli örökségét, és arról is, hogy hányféle szállal kötődik Magyarországhoz.","shortLead":"Ráadásul Gödön vette fel az első CD-jét. Big Daddy Wilson igazán szokatlan fordulattal vált észak-karolinai szegény...","id":"20190725_Big_Daddy_Wilson_interju_blues","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9c1116c-25aa-4b52-9abd-a69d3f2ef0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d0436-8684-46f7-958c-d3f55b8ea589","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Big_Daddy_Wilson_interju_blues","timestamp":"2019. július. 25. 20:00","title":"Az amerikai, aki Németországban hallott először bluest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bútorok gyulladtak ki egy társasházban. ","shortLead":"Bútorok gyulladtak ki egy társasházban. ","id":"20190726_lakastuz_tuzoltok_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d34aa5-2e23-4c69-96c8-428cbdc4f03d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_lakastuz_tuzoltok_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 26. 13:03","title":"Ketten meghaltak egy simasági lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]