[{"available":true,"c_guid":"b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat is kaphatnak értük.","shortLead":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat...","id":"20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff832f2-7d17-45ec-b7d1-a1590736a81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","timestamp":"2021. május. 29. 08:03","title":"Arra kéri az egyik mobilgyártó, tervezzen neki háttérképet – 2,8 millió forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. ","id":"20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3d5ed-c671-41fd-a5d7-2a1cd03bc03c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. május. 29. Az egyetem...","id":"20210528_MNB_METU_uj_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ff8ac3-5d35-4b90-b91b-974786b0c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399357d3-5f15-4541-9fa5-1cb885e8d740","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_MNB_METU_uj_tulajdonos","timestamp":"2021. május. 28. 18:00","title":"Az MNB alapítványához kerül a Budapesti Metropolitan Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64192df-b602-47f8-9840-740c81abd800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20210530_egy_ikonikus_martini_szettes_alfa_romeo_155_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f64192df-b602-47f8-9840-740c81abd800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c162a60-f19a-4e66-bb6d-3e13683ecac0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_egy_ikonikus_martini_szettes_alfa_romeo_155_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. május. 30. 06:41","title":"Egy ikonikus Martini szettes Alfa Romeo 155 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



","id":"20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a74aba-cb95-4f93-bf44-f41908ba1eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","timestamp":"2021. május. 29. 21:56","title":"Boris Johnsonnak komoly aggályai vannak az emberi jogok és a sajtószabadság magyarországi helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0df11-439f-45b4-b4b1-55701e7957f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alkalmazottak sokszor a saját ruhájukban kénytelenek dolgozni.","shortLead":"Az alkalmazottak sokszor a saját ruhájukban kénytelenek dolgozni.","id":"20210528_BKV_szakszervezet_munkaruha_gyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0df11-439f-45b4-b4b1-55701e7957f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1091a133-5ff9-43e7-8229-7193ab1b8e25","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_BKV_szakszervezet_munkaruha_gyujtes","timestamp":"2021. május. 28. 19:38","title":"A BKV szakszervezete gyűjt munkaruhákat a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","shortLead":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","id":"20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3eb2199-055f-4cfd-83ce-22655810b670","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. május. 29. 08:22","title":"Szankciókat vezet be Belarusz ellen az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]