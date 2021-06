Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És 81 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"És 81 új fertőzöttet találtak.","id":"20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c4037d-85e7-4966-805a-bb087ed70cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 07. 08:58","title":"Koronavírus Magyarországon: 67-en vannak lélegeztetőgépen, elhunyt 12 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","shortLead":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","id":"20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7fb14e-5ebf-41cf-b0de-e0eb241d617c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Komplett madárkatasztrófát sikerült okoznia két drónozó turistának egy amerikai rezervátumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","shortLead":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","id":"20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b58ed95-4b60-44ef-8894-b2d3c2b9f801","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","timestamp":"2021. június. 07. 11:23","title":"A Szerencsejáték kikutatta, hogy a magyar pályakezdőknek fontosabb a kellemes légkör, mint a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dbbf97-cef6-4f80-9b92-efe992e93ed1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A már hivatalos eredmények szerint a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németország a szavazatok 20,8 százalékát szerezte meg. ","shortLead":"A már hivatalos eredmények szerint a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németország a szavazatok 20,8...","id":"20210607_Anglea_Merkel_CDUSzaszAnhalt_AfD","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8dbbf97-cef6-4f80-9b92-efe992e93ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a2124d-903d-466e-b32c-f380ae9cb861","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Anglea_Merkel_CDUSzaszAnhalt_AfD","timestamp":"2021. június. 07. 06:46","title":"Nagyot nyert Angela Merkel pártja a Szász-Anhalt tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint lektorátusi vizsgával nem lehetett volna tanársegéd vagy adjunktus a főpolgármester a Corvinuson.","shortLead":"A lap szerint lektorátusi vizsgával nem lehetett volna tanársegéd vagy adjunktus a főpolgármester a Corvinuson.","id":"20210607_oktatasi_hivatal_vizsgalat_Karacsony_Gergely_nyelvvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d19911-d6df-47aa-8bde-738d617ba0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_oktatasi_hivatal_vizsgalat_Karacsony_Gergely_nyelvvizsga","timestamp":"2021. június. 07. 16:59","title":"Az Oktatási Hivatal felkérte a Corvinust, hogy vizsgálja ki Karácsony Gergely nyelvvizsgájának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és az üzemeltetők már kevésbé – véli Kossa György, a debreceni ITK Holding elnök-vezérigazgatója. Interjú.","shortLead":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és...","id":"20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22798ef4-5f84-416b-8629-5cc7163ebcfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","timestamp":"2021. június. 06. 14:00","title":"Az elektromos buszok elterjedésével a sofőröket is újra kell képezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4820b7-7e08-4cbc-af22-c61cc8e2e9d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezője szerint a metróban belélegzett levegő akár hússzor szennyezettebb lehet, mintha egy út szélén sétálnánk. ","shortLead":"Tervezője szerint a metróban belélegzett levegő akár hússzor szennyezettebb lehet, mintha egy út szélén sétálnánk. ","id":"20210607_Tomegkozlekedes_legtisztito_formatervezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4820b7-7e08-4cbc-af22-c61cc8e2e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c77c2f-a773-42b1-b48f-de224136fdc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_Tomegkozlekedes_legtisztito_formatervezo","timestamp":"2021. június. 07. 10:55","title":"Ruhára csíptethető légtisztítót készítettek a londoni tömegközlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]