[{"available":true,"c_guid":"b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről készült fotót Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kapta meg. ","shortLead":"Az erről készült fotót Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kapta meg. ","id":"20210606_Kozvetlen_kozelrol_bemutattak_Karacsony_Gergelynek_a_szombati_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55ee66c-7668-47bb-b67d-c1efb1c9c610","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Kozvetlen_kozelrol_bemutattak_Karacsony_Gergelynek_a_szombati_tuntetesen","timestamp":"2021. június. 06. 14:05","title":"Közvetlen közelről bemutattak Karácsony Gergelynek a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a2372-bcd8-4459-b55b-8ab9b59b576b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két expresszvonat ütközött össze Szindh tartományban. Rengeteg a sérült is.","shortLead":"Két expresszvonat ütközött össze Szindh tartományban. Rengeteg a sérült is.","id":"20210607_Pakisztan_vonat_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a2372-bcd8-4459-b55b-8ab9b59b576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca62bc-acaf-46df-8c74-382fc36cba79","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Pakisztan_vonat_baleset","timestamp":"2021. június. 07. 05:33","title":"Összeütközött két vonat Pakisztánban, legalább 30-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon akad-e hátulütője a kínai gyártó bőven 600 ezer forint feletti új laptopjának? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon...","id":"20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9053409-33e5-48ad-9b70-cc514e2df28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legdurvább notebookja? Teszten az új MateBook X Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00486cda-aab7-4487-b80e-aa754e373796","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20210606_Kajakkenu_Eb_Noe_Balint_aranyermes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00486cda-aab7-4487-b80e-aa754e373796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdbad5d-c214-49fe-b897-0b639239c94b","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Kajakkenu_Eb_Noe_Balint_aranyermes","timestamp":"2021. június. 06. 15:41","title":"Kajak-kenu Eb: Noé Bálint aranyérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.","shortLead":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt...","id":"20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5307b-f5fb-4c22-91fa-196254d2159a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","timestamp":"2021. június. 07. 19:03","title":"Lép a Google, az androidos telefonokon is megoldható lesz, hogy ne kövessék a hirdetők a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és az üzemeltetők már kevésbé – véli Kossa György, a debreceni ITK Holding elnök-vezérigazgatója. Interjú.","shortLead":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és...","id":"20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22798ef4-5f84-416b-8629-5cc7163ebcfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","timestamp":"2021. június. 06. 14:00","title":"Az elektromos buszok elterjedésével a sofőröket is újra kell képezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai lábnyomát a nullára csökkentik. Ez azonban nem egyes egyedül rajtuk múlik, hiszen a termékeiknek fogyasztóik is vannak. De vajon átháríthatják-e a vásárlókra a termék megvásárlásán keresztül a cég karbonkibocsátás-csökkentési kötelezettségeinek finanszírozását? ","shortLead":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai...","id":"20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b92520-e4de-4f4d-88cb-df1e9d86bfcd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","timestamp":"2021. június. 06. 18:00","title":"Fizetne többet a benzinkúton azért, hogy az olajcég fát telepítsen a világ másik felén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a04d41-aee0-4f56-8f24-7db20537a329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Katasztrofális hatással van az élővilágra, és a halászatra is a Törökország partjainál, vélhetően kezeletlen szennyvíz miatt túlszaporodott alga. ","shortLead":"Katasztrofális hatással van az élővilágra, és a halászatra is a Törökország partjainál, vélhetően kezeletlen szennyvíz...","id":"20210606_Tengeri_nyalkaval_kuzdenek_a_torok_partoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a04d41-aee0-4f56-8f24-7db20537a329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd92d58d-a859-4017-97f5-6166eba4a250","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tengeri_nyalkaval_kuzdenek_a_torok_partoknal","timestamp":"2021. június. 06. 16:20","title":"Horrorisztikus tengeri nyálkával küzdenek a török partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]