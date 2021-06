Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","shortLead":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","id":"20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5091fc-0415-49be-8bf8-aa18a10eba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 13. 17:02","title":"\"Ennél nem is lehetne semmi családellenesebb\" - tüntettek a meddőségi klinikák államosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","shortLead":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","id":"20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc51cb-deb1-449f-9197-f940e5406ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","timestamp":"2021. június. 13. 11:49","title":"Hollandia az ukránok ellen állíthatja helyre megtépázott tekintélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont már kevésbé kedvező, hogy valamit kénytelenek lesznek majd mellőzni az új okosórák tulajdonosai.","shortLead":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont...","id":"20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced71d10-f0f5-41d7-a053-2142fc868211","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","timestamp":"2021. június. 12. 14:03","title":"Kaptunk egy jó és egy rossz hírt a Samsung új óráiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Furcsa játékot űznek a pártok, mintha legszívesebben megúsznák, hogy a közönség válasszon képviselőket.","shortLead":"Furcsa játékot űznek a pártok, mintha legszívesebben megúsznák, hogy a közönség válasszon képviselőket.","id":"20210613_Tamas_Ervin_Elovalasztas__osszel_a_tavaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4e6bcc-080d-4b20-bd53-ba1f9b0f42de","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tamas_Ervin_Elovalasztas__osszel_a_tavaszt","timestamp":"2021. június. 13. 09:30","title":"Tamás Ervin: Előválasztás – ősszel a tavaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról, hogy az azerik által visszafoglalt Agdam környékén hol találhatók elaknásított területek - jelentette be az azeri külügyminisztérium szombaton.","shortLead":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról...","id":"20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64740a-0367-4a0a-9ea5-5a22cc23ffda","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","timestamp":"2021. június. 12. 18:37","title":"Hadifoglyok aknatérképekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fehérjedús és egyszerűen termeszthető, mégis környezetbarát, mi az? Az ehető rovarokhoz egyelőre keveseknek van gusztusa Európában, pedig sok előnnyel járhat a fogyasztásuk. Németországban közben már a pékek is felfedezték a rovarokból készült lisztet. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Fehérjedús és egyszerűen termeszthető, mégis környezetbarát, mi az? Az ehető rovarokhoz egyelőre keveseknek van...","id":"20210612_Kukacliszt_kenyer_nemet_pek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fed8578-379d-477a-9bad-8e5631c6f1a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Kukacliszt_kenyer_nemet_pek","timestamp":"2021. június. 12. 14:23","title":"Lisztkukacot használ a kenyerekhez egy német pék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de a jelek szerint a katonák még mindig nem keresnek eleget, ugyanis a katonai pálya nem valami népszerű.","shortLead":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de...","id":"20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9759fa-7524-4c67-bce6-b8a2d49235e1","keywords":null,"link":"/kkv/20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","timestamp":"2021. június. 12. 14:00","title":"Remek páncélosai lesznek a Honvédségnek, csak közkatonából van kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]