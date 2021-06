Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól jöhet. Egy közép-amerikai államban kipróbálják, mennyire.","shortLead":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól...","id":"20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ac5f1c-901a-4d19-953e-3837593bf564","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","timestamp":"2021. június. 17. 11:03","title":"Vulkánokkal generálnának pénzt El Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetényi Zoltán jogosítványát már be is vonták.","shortLead":"Hetényi Zoltán jogosítványát már be is vonták.","id":"20210617_bevontak_hetenyi_zoltan_jogositvanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9711825a-b714-46dc-b894-aaff6edcf80c","keywords":null,"link":"/elet/20210617_bevontak_hetenyi_zoltan_jogositvanyat","timestamp":"2021. június. 17. 10:38","title":"Blikk: Jóval többet ihatott az Edda balesetező dobosa, mint amit állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügyben indított eljárást megszüntették a magyar hatóságok. A kínai cég legalább 700 itteni állampolgár adatát gyűjtötte be.","shortLead":"Az ügyben indított eljárást megszüntették a magyar hatóságok. A kínai cég legalább 700 itteni állampolgár adatát...","id":"20210617_adatgyujtes_kinai_ceg_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e8720e-aafd-4092-b259-31ee47c32d78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_adatgyujtes_kinai_ceg_magyarok","timestamp":"2021. június. 17. 15:23","title":"Egy kínai cég több száz magyarról gyűjtött adatokat, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről is megvizsgálni az élet egyik alapvető funkcióját: a lélegzést. James Nestor azt állítja, hiába alapvető, elfelejtettük vagy nem tudjuk jól csinálni, aminek messzemutató, és leginkább negatív következményei vannak.","shortLead":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről...","id":"20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81224b80-0e5c-46e2-965c-6ed81ddc9776","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","timestamp":"2021. június. 16. 20:00","title":"Elfelejtettünk jól lélegezni, és ez lassan megöl minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Flo Rida már tavaly is jött volna, ha lett volna fesztivál. Most viszont megtartják az eseményt a Velencei-tó partján.","shortLead":"Flo Rida már tavaly is jött volna, ha lett volna fesztivál. Most viszont megtartják az eseményt a Velencei-tó partján.","id":"20210617_Nemzetkozi_sztar_is_erkezik_az_idei_EFOTTra_flo_rida_magyarorszag_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea017491-cb92-4c28-bcbc-ae81ceffd946","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Nemzetkozi_sztar_is_erkezik_az_idei_EFOTTra_flo_rida_magyarorszag_koncert","timestamp":"2021. június. 17. 09:43","title":"Nemzetközi sztár is érkezik az idei EFOTT-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és a környezettudatosságban rejlik. Ám ami ennél is fontosabb lehet: az adat, amit ha okosan dolgozunk fel az üzleti intelligenciára és az új generációs szoftverekre támaszkodva, akár a jövőbe is láthatunk vele.","shortLead":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és...","id":"20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d06cca-412b-4ee0-adb9-1cb6934b6130","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","timestamp":"2021. június. 16. 07:30","title":"5 milliónál több vállalkozást formálna hálózattá a szoftveróriás, hogy elhozza a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint ezeréves történetében először egy különálló lánykórus megalapítását tervezi a németországi Regensburg katolikus székesegyházának világhírű fiúkórusa, a Regensburger Domspatzen.



","shortLead":"Több mint ezeréves történetében először egy különálló lánykórus megalapítását tervezi a németországi Regensburg...","id":"20210616_Lanytagozattal_bovul_a_vilaghiru_fiukorus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4e846a-febe-4fc2-84d2-b05c1bf1e42f","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Lanytagozattal_bovul_a_vilaghiru_fiukorus","timestamp":"2021. június. 16. 09:12","title":"Lánytagozattal bővül a világhírű fiúkórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5ec7a-cad3-4af5-8262-796269e2fe86","c_author":"Gyarmati István","category":"360","description":"Biztonságpolitikai szakértő szerzőnk szerint a Nyugat politikája akkor lehet sikeres, ha nem veszi egy kalap alá Kínát és Oroszországot, mert előbbi éppen most válik szuperhatalommá, utóbbi viszont hanyatlik.","shortLead":"Biztonságpolitikai szakértő szerzőnk szerint a Nyugat politikája akkor lehet sikeres, ha nem veszi egy kalap alá Kínát...","id":"20210616_Gyarmati_Istvan_Kina_Oroszorszag_Nyugat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e5ec7a-cad3-4af5-8262-796269e2fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c15689-916e-44f1-b21b-ed6e6b8e0407","keywords":null,"link":"/360/20210616_Gyarmati_Istvan_Kina_Oroszorszag_Nyugat","timestamp":"2021. június. 16. 07:00","title":"Gyarmati István: Jó lenne háború nélkül túl lenni a XXI. század legnagyobb kihívásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]