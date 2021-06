Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210620_koronavirus_kemenesi_negyedik_hullam_mrns_spermium_nasa_ufo_windows_10_talca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecf158a-ec50-4a27-9264-83186f8dc587","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_koronavirus_kemenesi_negyedik_hullam_mrns_spermium_nasa_ufo_windows_10_talca","timestamp":"2021. június. 20. 12:00","title":"Ez történt: Kemenesi bemondta, kik között tarolhat a negyedik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4da5319-3a2d-4f41-a76f-8ba79e4c453d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia–német meccs eredményét jósolta meg, és igaza lett.","shortLead":"A francia–német meccs eredményét jósolta meg, és igaza lett.","id":"20210620_Bejott_a_hamburgi_allatkert_elefantjanak_joslata_a_labdarugoEbrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4da5319-3a2d-4f41-a76f-8ba79e4c453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e6ba39-4cfb-4fb1-b364-49556757d869","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Bejott_a_hamburgi_allatkert_elefantjanak_joslata_a_labdarugoEbrol","timestamp":"2021. június. 20. 09:58","title":"Bejött a hamburgi állatkert elefántjának jóslata a labdarúgó-Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne forgalmazhatnák. Főleg, ha ők is nyerhetnek rajta.","shortLead":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne...","id":"20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab29ef-f705-4fc3-87dc-7e551be12c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","timestamp":"2021. június. 20. 11:03","title":"Erre nem számítottunk: iPhone-t árulhat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Roberto Mancini a meccs végén kapust is cserélt az élvezetből játszó olaszoknál, Törökország totálisan leszerepelt, Wales rossz játékkal is csoportmásodik lett.","shortLead":"Roberto Mancini a meccs végén kapust is cserélt az élvezetből játszó olaszoknál, Törökország totálisan leszerepelt...","id":"20210620_olaszorszag_wales_svajc_torokorszag_harmadik_csoportkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10531050-1aef-4a06-b71c-1b31699f15cb","keywords":null,"link":"/sport/20210620_olaszorszag_wales_svajc_torokorszag_harmadik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 20. 20:45","title":"Véget értek az A csoport meccsei: Olaszország poénból verte Walest, Svájc jó eséllyel belőtte magát az Eb legjobb 16 csapata közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","shortLead":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","id":"20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1e891-1fb0-4ecf-8e47-d09a50abcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","timestamp":"2021. június. 20. 09:08","title":"Nem leváltották, rendfőnök lett Semjén miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen fekvő talajréteg 650 ezer éve fagyhatott meg - közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). ","shortLead":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen...","id":"20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ad407b-e1bc-426c-84b4-672a78d48c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","timestamp":"2021. június. 19. 10:03","title":"650 000 éve befagyott, azóta úgy is maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","id":"202124_azigazi_gumi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b088c69c-3bb8-47c1-b215-51e765628a02","keywords":null,"link":"/360/202124_azigazi_gumi","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Az aztékokról vettek példát, így készítettek természetes rágógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee632bd4-b515-4444-a67f-bc339af62084","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A népszerű vlogger összegyűjtötte a környezetünk minimalizálása közben előforduló leggyakoribb hibákat. Bevallása szerint ő szinte kivétel nélkül mindet elkövette, amíg az évek során próbált rájönni, milyen dolgok érdemelnek helyet az otthonában. Az alábbi lista segíthet felhívni a figyelmet pár bakira.","shortLead":"A népszerű vlogger összegyűjtötte a környezetünk minimalizálása közben előforduló leggyakoribb hibákat. Bevallása...","id":"20210620_7_gyakori_hiba_a_holmijaid_szelektalasakor__Viszkok_Fruzsi_tanacsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee632bd4-b515-4444-a67f-bc339af62084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57419eaa-09e8-41a3-bc21-2cbfd74e0478","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210620_7_gyakori_hiba_a_holmijaid_szelektalasakor__Viszkok_Fruzsi_tanacsai","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"7 gyakori hiba a holmijaink szelektálásakor - Viszkok Fruzsi tanácsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]