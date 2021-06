Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt, hogy nem volt kifogása a melegellenes törvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt...","id":"20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86aefd3-7dd3-4a1d-95e8-8bfd9d591b56","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","timestamp":"2021. június. 23. 18:46","title":"Áder János aláírta a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában...","id":"20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7d994-3941-4443-8d24-e29f4bbdfa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","timestamp":"2021. június. 24. 07:28","title":"A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","shortLead":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","id":"20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50a257-2ff0-44fb-a77f-7f61cc1c0dc4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"A föld alatt lepték meg a rajongói a születésnapos Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f76256-9a5c-40ae-a39e-e16726deffa5","c_author":"Vida Virág","category":"kultura","description":"A Halálos iramban kultikus akciófilm sorozattá érett az elmúlt húsz év során. A kilencedik részben a főszereplő Vin Diesel mellett – eddig a sorozatban soha nem látott testvéreként – Jakob Torreto karakterében John Cena tűnik fel. A színész a kezdetektől rajongója a Fast and Furious filmeknek, mert a száguldás soha nem állt tőle távol magánemberként sem. Az F9 szerepéig az autójában alvástól jutott el és bár lehet, hogy a rendőrök még ma is le tudnák kapcsolni gyorshajtásért, ő mégsem próbálna kibújni a törvények alól, kihasználva ismertségét. John Cenával a Halálos iramban 9 médiaeseményén beszélgettünk a Universal Stúdióban, Los Angelesben. ","shortLead":"A Halálos iramban kultikus akciófilm sorozattá érett az elmúlt húsz év során. A kilencedik részben a főszereplő Vin...","id":"20210624_Egy_ilyen_kezdet_utan_a_Halalos_iramban_9ben_jatszani_tejesen_valoszerutlen_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86f76256-9a5c-40ae-a39e-e16726deffa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e5f4a4-e138-407b-abbf-4481ac55f4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Egy_ilyen_kezdet_utan_a_Halalos_iramban_9ben_jatszani_tejesen_valoszerutlen_utazas","timestamp":"2021. június. 24. 13:15","title":"„Egy ilyen kezdet után a Halálos iramban 9-ben játszani… teljesen valószerűtlen utazás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra, hogy saját jelöltje legyen a köztársasági elnök, utóbbiról ugyanis még a mostani ciklusban kell dönteni. Bármennyire is esélytelen, az ellenzék állít közös jelöltet. A Fidesz favoritja Trócsányi László, de akár Kövér László is lehet. Kormányra kerülése esetén az ellenzék bevezetné a közvetlen elnökválasztást.","shortLead":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra...","id":"20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63e2cc3-e4f7-4149-b628-1e2807946034","keywords":null,"link":"/360/20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","timestamp":"2021. június. 23. 06:30","title":"Schmitt Pál plagizálása tett be a mostani ellenzék államfőválasztási reményeinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket, ha azt tényleg iPhone 13-nak fogják hívni.","shortLead":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket...","id":"20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d78fb5-4dc6-4bbc-8a76-9794e6c9390b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Több Apple-rajongó már most frászt kap az iPhone 13 nevétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta, hogy Joe Biden amerikai elnök USA-EU-szövetséget szeretne Kína ellen. A Politico szakértője szerint Brüsszel jobban kezeli a kínai kérdést, mint Washington.","shortLead":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta...","id":"20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37075f9-4ae0-4072-8035-1af0d8b45560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","timestamp":"2021. június. 22. 18:52","title":"Politico: Az EU nem akar konfrontációt Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb5d5cd-a572-4e3d-b48e-590fcb4bc6a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl magas labda volt ahhoz, hogy ne csapják le.","shortLead":"Túl magas labda volt ahhoz, hogy ne csapják le.","id":"20210623_Szivarvanyos_zaszlos_buszokra_munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb5d5cd-a572-4e3d-b48e-590fcb4bc6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ada9d6-6b57-401f-9985-781b144300a0","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanyos_zaszlos_buszokra_munchen","timestamp":"2021. június. 23. 18:38","title":"Szivárványos zászlós buszokra terelték fel a magyar szurkolókat Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]