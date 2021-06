Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","shortLead":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","id":"20210628_olaszorszag_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69973ef-6c68-45c9-9652-4b00d2220cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_olaszorszag_arcmaszk","timestamp":"2021. június. 28. 19:22","title":"Már Olaszországban is lehet maszk nélküli járni az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44e75ab-5f4f-4cb9-95e7-0f097f396868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízimentők szerint szemléletformáló kampányra lenne szükség. ","shortLead":"A vízimentők szerint szemléletformáló kampányra lenne szükség. ","id":"20210627_Megint_a_Balatonba_fulladt_egy_ferfi_mert_nem_volt_rajta_mentomelleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e44e75ab-5f4f-4cb9-95e7-0f097f396868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f508a1e-7848-4918-8bcb-93c32281e2f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Megint_a_Balatonba_fulladt_egy_ferfi_mert_nem_volt_rajta_mentomelleny","timestamp":"2021. június. 27. 21:55","title":"Megint a Balatonba fulladt egy férfi, mert nem volt rajta mentőmellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst szúrt ki.","shortLead":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst...","id":"20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe5d84e-60f0-4b8c-baf4-b95c54966462","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","timestamp":"2021. június. 28. 08:33","title":"Felfedezték az eddigi legnagyobb üstököst, a Naprendszer belseje felé tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","shortLead":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","id":"20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91af00-a778-4873-a42c-4bf43ed5544f","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","timestamp":"2021. június. 28. 15:02","title":"Ismét apa lett Ewan McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott, sem a betöltött pozíciójára. Vannak, akik nemcsak egyszer, hanem folyamatosan ezt érzik.","shortLead":"Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott...","id":"20210627_Egyszer_ugyis_kiderul_hogy_csalo_vagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1186a5-42dc-41c5-ac69-afb421ee61be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210627_Egyszer_ugyis_kiderul_hogy_csalo_vagyok","timestamp":"2021. június. 27. 20:15","title":"Egyszer úgyis kiderül, hogy csaló vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ce4df6-d778-4fae-b4e3-789bca0ae9b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georginio Wijnaldum szerint az UEFA felelőssége lenne megvédeni a játékosokat a zaklató drukkerektől.","shortLead":"Georginio Wijnaldum szerint az UEFA felelőssége lenne megvédeni a játékosokat a zaklató drukkerektől.","id":"20210627_georginio_wijnaldum_szurkoloi_rasszizmus_lesetal_a_palyarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ce4df6-d778-4fae-b4e3-789bca0ae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd062db7-0d73-4a99-8a51-59c3f9aa7530","keywords":null,"link":"/sport/20210627_georginio_wijnaldum_szurkoloi_rasszizmus_lesetal_a_palyarol","timestamp":"2021. június. 27. 14:24","title":"Otthagyhatja a meccset a holland válogatott kapitánya, ha rasszisták a magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2384e63-2a8e-49e7-aafc-4430aabb0f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összekeveredett valami a Google rendszerében, és egy olyan ember fotóját tették egy ismert sorozatgyilkos adatlapjára, aki semmi rosszat nem csinált.","shortLead":"Összekeveredett valami a Google rendszerében, és egy olyan ember fotóját tették egy ismert sorozatgyilkos adatlapjára...","id":"20210628_google_mernok_sorozatgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2384e63-2a8e-49e7-aafc-4430aabb0f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa41a0b-61f7-4507-85bf-5aa7232ad5ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_google_mernok_sorozatgyilkos","timestamp":"2021. június. 28. 18:45","title":"A Google véletlenül sorozatgyilkost csinált egy ártatlan mérnökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","shortLead":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","id":"20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38406-c0a6-4385-978d-4178ad7d7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 27. 11:49","title":"Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]