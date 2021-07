Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista országot ez sem tartja vissza. A Holdat is kinézték maguknak.","shortLead":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista...","id":"20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8d658e-5f7a-4306-86c4-48ba2509a2b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 10:03","title":"Nagyszabású tervekkel állt elő Kína: kisváros a Marson, űrlift a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi szintet az év végére.","shortLead":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi...","id":"20210630_imf_gdp_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90781b34-817e-4f79-84f3-7451bc930633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_imf_gdp_novekedes","timestamp":"2021. június. 30. 14:15","title":"6,2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság idén az IMF szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy pénzügyi cégre szerette volna bízni a feladatot, de a bíróság az apját sem zárta ki a körből.","shortLead":"Az énekesnő egy pénzügyi cégre szerette volna bízni a feladatot, de a bíróság az apját sem zárta ki a körből.","id":"20210701_britney_spears_kereset_birosag_vagyon_gyamsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2424de16-4ebf-47ba-8617-390c5d9ea2b1","keywords":null,"link":"/elet/20210701_britney_spears_kereset_birosag_vagyon_gyamsag","timestamp":"2021. július. 01. 11:56","title":"Britney Spears apja továbbra is rendelkezhet lánya vagyona felett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74877f14-73c4-42f0-adb6-0b0315a70441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi november 1-jéig csak engedéllyel hagyhatja el a lakhelyét.","shortLead":"A férfi november 1-jéig csak engedéllyel hagyhatja el a lakhelyét.","id":"20210701_bunugyi_felugyelet_audi_8_as_fout","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74877f14-73c4-42f0-adb6-0b0315a70441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c359cb-2936-4ccf-bb14-e91be6c0e76e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_bunugyi_felugyelet_audi_8_as_fout","timestamp":"2021. július. 01. 16:46","title":"Házi őrizetbe került a 8-as főút ámokfutó audisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb52e44-4a4f-4b7e-bfe3-520625e7e369","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az egyedi orgánumú V8 helyett hangtalan villanymotorral szerelt Mustang Mach-E, melynek aktuális csúcsmodellje több mint 350 lóerővel passzíroz bele az ülésekbe.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az egyedi orgánumú V8 helyett hangtalan villanymotorral szerelt Mustang Mach-E...","id":"20210702_szentsegtores_vagy_logikus_lepes_teszten_az_elektromos_ford_mustang_mache","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb52e44-4a4f-4b7e-bfe3-520625e7e369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9496ecc0-b849-4212-be89-7a0a56a0cc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_szentsegtores_vagy_logikus_lepes_teszten_az_elektromos_ford_mustang_mache","timestamp":"2021. július. 02. 06:41","title":"Szentségtörés vagy logikus lépés? Teszten az elektromos Ford Mustang Mach-E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"A buszsofőr életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20210630_busznak_hajtott_szandekosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd7d65d-ec87-4faa-8b8e-b15171ff4a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_busznak_hajtott_szandekosan","timestamp":"2021. június. 30. 18:28","title":"Szándékosan hajtott busznak és meghalt egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőknek készült Chrome Canary böngészőbe már betette azt a widgetet a Google, ami hatékonyabbá teheti az internetes keresést.","shortLead":"A fejlesztőknek készült Chrome Canary böngészőbe már betette azt a widgetet a Google, ami hatékonyabbá teheti...","id":"20210630_google_kereso_widget_android_chrome_canary","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028ebbe6-40f4-4cb6-a1d6-e942bd719426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_google_kereso_widget_android_chrome_canary","timestamp":"2021. június. 30. 16:03","title":"Újfajta keresővel kísérletezik a Google, Androidon már látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"3,6 milliárd ember számára nem érhetők el például a hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások.","shortLead":"3,6 milliárd ember számára nem érhetők el például a hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások.","id":"20210701_ENSZ_a_globalis_lakossag_negyede_nem_jut_hozza_ihato_vizhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc677a2-e807-474a-8d0e-ac2a32d9d338","keywords":null,"link":"/zhvg/20210701_ENSZ_a_globalis_lakossag_negyede_nem_jut_hozza_ihato_vizhez","timestamp":"2021. július. 01. 21:31","title":"ENSZ: a globális lakosság negyede nem jut hozzá iható vízhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]