[{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért, hogy legyőzzék a másik felet, hanem azok miatt a gyerekek miatt, akiket a nemrégiben elfogadott törvény védtelenül hagy. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért...","id":"20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6828c1-86ae-4e34-87d6-953e245a0c8a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:54","title":"„Szerintünk nem magyar VAGY szivárványos. Hanem magyar ÉS szivárványos” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","shortLead":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","id":"202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39788350-56d1-4f02-a117-1eac7d276ded","keywords":null,"link":"/360/202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","timestamp":"2021. június. 22. 15:00","title":"Háromszor jobb lesz a memória egy 50 ezer éves módszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d4b018-aef0-435b-abae-7ac8cc9ce6e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hegedüs Viktor Marcell az Andráshida edzésén lett rosszul.","shortLead":"Hegedüs Viktor Marcell az Andráshida edzésén lett rosszul.","id":"20210622_Osszeesett_a_palyan_es_meghalt_egy_18_eves_magyar_focista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d4b018-aef0-435b-abae-7ac8cc9ce6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5b3f07-0965-42ba-a5b1-51a7ae11f962","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Osszeesett_a_palyan_es_meghalt_egy_18_eves_magyar_focista","timestamp":"2021. június. 22. 10:13","title":"Összeesett a pályán és meghalt egy 18 éves magyar focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","shortLead":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","id":"20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00509343-c948-40fa-90ba-dca39e08e7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","timestamp":"2021. június. 22. 15:09","title":"Igazoltan koronavírusos család ült a szurkolók közt a magyar–francia mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e40b2-773a-45a4-ad9f-d069b7b6e665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy döbbenetes védelmi hiba a dán-orosz meccsen, egy ritka peches kapusöngól a finn-belgán - végül mégis mindenki arra fog emlékezni, hogy amilyen unalmasan indult a B csoport két utolsó meccse, annyira pörgős és szép lett a vége.","shortLead":"Egy döbbenetes védelmi hiba a dán-orosz meccsen, egy ritka peches kapusöngól a finn-belgán - végül mégis mindenki arra...","id":"20210621_Dania_Oroszorszag_Belgium_Finnorszag_Eb_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408e40b2-773a-45a4-ad9f-d069b7b6e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd53cc-5a79-471e-8707-932b403ea648","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Dania_Oroszorszag_Belgium_Finnorszag_Eb_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 23:13","title":"Dánia megmutatta, mi a mentális erő: Eriksen drámája és két vereség után továbbjutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff25e4fd-ad1e-4bb5-864e-30ab7953b71a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Svédország. A lengyeleknek Lewandowski one man show-jával sikerült egyenlíteni, de győzelemre igazából esélyük sem volt. A másik meccsen a spanyolok döcögős kezdés után rúgtak egy ötöst Szlovákiánál.","shortLead":"Minden idők második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Svédország. A lengyeleknek Lewandowski one man show-jával...","id":"20210623_Izgalmas_lett_a_svedlengyel_vege_de_Lengyelorszag_elbucsuzik_az_Ebtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e4fd-ad1e-4bb5-864e-30ab7953b71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9613b52b-8d8d-4d5c-a342-1d021b84b586","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Izgalmas_lett_a_svedlengyel_vege_de_Lengyelorszag_elbucsuzik_az_Ebtol","timestamp":"2021. június. 23. 20:18","title":"Izgalmas lett a svéd-lengyel vége, a spanyolok kiütéssel mentek tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","shortLead":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","id":"20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa387ad7-010a-4b1c-8b26-aefa7aa551e1","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","timestamp":"2021. június. 22. 09:47","title":"A Jóbarátok Günthere, James Michael Tyler negyedik stádiumú rákbetegségben szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes mennyiségű hűtési energiát lehetne kiváltani.","shortLead":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes...","id":"20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d22ce4d-e8bb-41a4-b436-7198db96b383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","timestamp":"2021. június. 22. 09:03","title":"Légkondi helyett elég kifesteni: ez a legfehérebb festék, ami a napfény 98,1%-át visszaveri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]