Orbán olasz barátai nem szakítottak teljesen a fasiszta múltjukkal

A háromszínű lángot választotta szimbólumának az 1946 decemberében megalakult Olasz Szociális Mozgalom (MSI) nevű párt, amelyet Mussolini Olasz Szociális Köztársaságának néhány politikusa hívott életre, különböző újfasiszta csoportok összevonásával. Fasisztának nem hívhatták magukat, és a hajdani fasiszta jelképeket se használhatták, mert azokat Olaszországban betiltották. A fasiszta párt újjászervezésének tilalma az 1947-es olasz alkotmányba is bekerült.

Terhelt történelem

Az MSI jelszava úgy szólt: nem megtagadni, nem restaurálni. Vagyis nem akarta újjáéleszteni a fasizmust (szemben a radikális neofasisztákkal), de nem is ítélte el, életben akarta tartani az olasz fasiszta állam szociális és gazdasági örökségét. A párt már 1948-ban be tudott kerülni a parlamentbe, a későbbiekben is rendre ott volt mindkét házában (többnyire 5-6 százalék körüli eredményekkel), és sikereket ért el helyhatósági választásokon, főleg Délen.