Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint mi még komolyan vesszük a karácsonyt, „ellentétben Európa nyugati felével”.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint mi még komolyan vesszük a karácsonyt, „ellentétben Európa nyugati felével”.","id":"20241226_sulyok-tamas-karacsonyi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f.jpg","index":0,"item":"b7e1468b-ad85-498d-a4e2-879b8826edd5","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-karacsonyi-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 13:55","title":"Nem lesz újévkor államfői beszéd, helyette karácsonykor szónokol Sulyok Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét, így a Képes Krónika, illetve Kézai Simon munkája és Thuróczy János krónikája is a hunok történetével indul. Ezekben visszatérő szereplő egy bizonyos Veronai Detre, aki folyamatosan a hunok ellen intrikál és végül az ő érdeme lesz, hogy Attila király fiai egymás ellen fordulnak. De ki volt valójában Veronai Detre és mit lehet róla tudni a krónikák megállapításain túl?","shortLead":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét...","id":"20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159.jpg","index":0,"item":"b41d9870-33f5-4c15-95a2-c2bd70249a51","keywords":null,"link":"/360/20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","timestamp":"2024. december. 26. 19:30","title":"Hősök vagy gonosztevők: Veronai Detre, a magyar krónikairodalom első főgonosza, aki bedöntötte a hun birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","shortLead":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","id":"20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03.jpg","index":0,"item":"37811ada-ae8f-4f45-ad94-94299fd3c0d5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","timestamp":"2024. december. 26. 21:04","title":"Putyin: Szlovákia hajlandó az orosz-ukrán tárgyalások házigazdája lenni, és mi ezt nem ellenezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A lecsúszott pedagógusok, a gyenge forint és az emberek életébe folyton beavatkozó kormány mind benne vannak abban, hogy a választók harmada új ígéretet talált az alig tíz hónapja felbukkant Magyar Péterben. Orbán Viktor látja a problémát, de a mozgástere sokkal szűkebb, mint korábban.","shortLead":"A lecsúszott pedagógusok, a gyenge forint és az emberek életébe folyton beavatkozó kormány mind benne vannak abban...","id":"20241227_hvg-magyar-peter-orban-viktor-tisza-fidesz-nepszeruseg-kozvelemeny-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c.jpg","index":0,"item":"9a4bc60e-c110-48e2-a81f-b18ba9fd322a","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-magyar-peter-orban-viktor-tisza-fidesz-nepszeruseg-kozvelemeny-kutatasok","timestamp":"2024. december. 27. 06:30","title":"A fordulat éve: Magyar Péter jött, látott és egyre többen elhiszik neki, hogy legyőzi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d47e357-fbf2-4cd8-b4ff-cc555c761a22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadást a megdöntött elnök híveinek tulajdonítják.","shortLead":"A támadást a megdöntött elnök híveinek tulajdonítják.","id":"20241226_sziria-biztonsagi-erok-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d47e357-fbf2-4cd8-b4ff-cc555c761a22.jpg","index":0,"item":"a334310b-95c4-4fbb-81d8-61810506ff03","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_sziria-biztonsagi-erok-tamadas","timestamp":"2024. december. 26. 08:58","title":"A szíriai biztonsági erők több tagját megölték, amikor őrizetbe akarták venni Aszad egyik katonai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e120e1-8c61-4338-999c-27145e38c0a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a kinti zavargásoktól függetlenül történt a lázadás. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a kinti zavargásoktól függetlenül történt a lázadás. ","id":"20241225_Tobb-mint-harmincan-meghaltak-Mozambikban-egy-bortonlazadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e120e1-8c61-4338-999c-27145e38c0a2.jpg","index":0,"item":"5423ce9e-dc9f-4355-a86b-39deb84999fa","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Tobb-mint-harmincan-meghaltak-Mozambikban-egy-bortonlazadasban","timestamp":"2024. december. 25. 21:46","title":"Több mint harmincan meghaltak Mozambikban egy börtönlázadásban, aminek állítólag nincs köze a kormányellenes tüntetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2024. december. 27. 11:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44996368-a6b9-495f-b2ee-fc41a651924a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Mohammed Abu Fani szerint a rendőr megfenyegette, Itamar Ben-Gvir azonban úgy gondolja, még egy focista sem lehet tiszteletlen a hatóságokkal.","shortLead":"Mohammed Abu Fani szerint a rendőr megfenyegette, Itamar Ben-Gvir azonban úgy gondolja, még egy focista sem lehet...","id":"20241226_mohammed-abu-fani-jeruzsalem-rendor-incidens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44996368-a6b9-495f-b2ee-fc41a651924a.jpg","index":0,"item":"f7cb90d0-d3c6-4886-93ac-bd440b0a5169","keywords":null,"link":"/sport/20241226_mohammed-abu-fani-jeruzsalem-rendor-incidens","timestamp":"2024. december. 26. 13:42","title":"Rendőrrel szólalkozott össze a Fradi középpályása Jeruzsálemben, az izraeli nemzetbiztonsági miniszter is reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]