Elég egyedi módon próbál a Népszava szerint helyet szorítani a gyermekvédelmi intézmények új lakóinak a kormány: törvényi szintre emelték, hogy a „szökésben” lévő, vagyis a jogszabály szerint engedély nélkül az otthonból távollévő fiatalok helyére másokat helyezzenek el a gyámhatóságok.

A lap azt írja, hogy január elsejétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997-es törvény egészült ki január elsejével azzal a szövegrésszel, hogy ha a „távollét a három hónapot meghaladja, a távollét idejére a gondozási helyen – ideiglenes hatállyal vagy nevelésbe vétel elrendelésével egyidejűleg, ideiglenes gondozási hely kijelölésével – más gyermek helyezhető el.” A módosítót október 29-én nyújtotta be Hende Csaba terjesztette be.

Nyilvános statisztikák arról nincsenek, hogy hány gyerek van szökésben. Korábban az Indexnek Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozó Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója azt mondta, hogy Magyarországon mintegy ezer gyermek van engedély nélkül távol, tartósan nagyjából 4-500-an. A Népszava egyik forrása arról beszélt, hogy havonta 3-400 gyereket utalnak be az ellátórendszerbe, vagyis a módosítás értelmében nagyjából egy hónap alatt fog betelni a most távollévők helye.

A lapnak egy másik forrás arról beszélt, hogy a most törvényben is rögzített gyakorlatot van intézmény, ahol már évek óta alkalmazzák, míg máshol – elsősorban a dolgozók távozása, a kényszerű csoportösszevonások és a férőhelyek hiánya miatt – csak tavaly kényszerültek rá. A forrás szerint a megoldással szakmailag több probléma is akad, kezdve azon, hogy ha a tartósan távol lévő gyerek visszatérne, hely már nem lesz számára. Ez pedig kvázi azt jelenti, hogy a szökésben lévő fiatalt már nem is várják vissza. Vagy ha mégis, akkor a helyén lévő gyermek elhelyezése lesz teljesen bizonytalan.