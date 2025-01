Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Errol Musk arról beszélt, hogy a családjuk kötődik az angol városhoz, a fia nagyanyja Liverpoolban született.","shortLead":"Errol Musk arról beszélt, hogy a családjuk kötődik az angol városhoz, a fia nagyanyja Liverpoolban született.","id":"20250107_elon-musk-liverpool-fc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb.jpg","index":0,"item":"9c7bf93c-769a-4927-9578-ded3bd9dcbd5","keywords":null,"link":"/sport/20250107_elon-musk-liverpool-fc","timestamp":"2025. január. 07. 16:54","title":"Elon Musk apja szerint a fia megvenné a Liverpool FC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","shortLead":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","id":"20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d.jpg","index":0,"item":"6614e7f1-b07e-4988-a6c5-a3e8a4972a62","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Egy egri bikavér lett 2024 legjobb vörösbora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4031dbc-f35d-4916-8d3d-c086c99642cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”.","shortLead":"A politikus szerint a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”.","id":"20250109_Vitezy-David-reakcio-Lazar-Janos-vasutfejlesztes-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4031dbc-f35d-4916-8d3d-c086c99642cc.jpg","index":0,"item":"0275417b-2c35-4777-93e1-d9e935e60e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Vitezy-David-reakcio-Lazar-Janos-vasutfejlesztes-MAV","timestamp":"2025. január. 09. 08:05","title":"„Naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen” – Vitézy Dávid reagált Lázár János vasútfejlesztési ötleteire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami adott esetben nem létező dolgokat hallucinál. 