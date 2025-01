Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül, és aminek utastere teljesen eltér az eddigi bajor autók utasterétől.","shortLead":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül...","id":"20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936.jpg","index":0,"item":"36830a8b-3702-4069-88dd-c1cce701dbdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","timestamp":"2025. január. 09. 19:03","title":"Kijelzőt csinált a BMW a szélvédőből, kiterjesztett valóság segíti a sofőröket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f06e109-8261-415c-9076-93d02af2d9d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna a tűz által fenyegetett környéken lakó özvegye a katasztrófa okait ecsetelte az Instagramon.","shortLead":"Andy Vajna a tűz által fenyegetett környéken lakó özvegye a katasztrófa okait ecsetelte az Instagramon.","id":"20250109_Mire-fizetjuk-a-magas-adokat-Vajna-Timea-is-megszolalt-a-kaliforniai-tuzveszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f06e109-8261-415c-9076-93d02af2d9d8.jpg","index":0,"item":"ae8975ea-bd4e-43cc-a6f0-b6ed15ea3f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Mire-fizetjuk-a-magas-adokat-Vajna-Timea-is-megszolalt-a-kaliforniai-tuzveszrol","timestamp":"2025. január. 09. 15:32","title":"„Mire fizetjük a magas adókat?” – Vajna Tímea is megszólalt a kaliforniai tűzvészről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","shortLead":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","id":"20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"847e885b-3d49-43a6-bb46-10c94b97f278","keywords":null,"link":"/360/20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. január. 11. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump Kanadával kapcsolatban pont azt mondja, mint amit Putyin is mondott Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","id":"20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286.jpg","index":0,"item":"1961cc96-9c2d-46d3-b876-3b49b17e169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","timestamp":"2025. január. 10. 18:08","title":"Washington bejelentette „az eddigi legjelentősebb szankciókat” az orosz energiaszektor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy görgeti az Instagramot, és egyszer csak meglát egy képet saját magáról, amit a mesterséges intelligencia generált. Pontosan ez történt az egyik Reddit-felhasználóval.","shortLead":"Képzelje el, hogy görgeti az Instagramot, és egyszer csak meglát egy képet saját magáról, amit a mesterséges...","id":"20250110_instagram-meta-ai-mesterseges-intelligencia-szelfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"7d3dfc37-962a-48f2-8e27-85be4d4b330f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_instagram-meta-ai-mesterseges-intelligencia-szelfi","timestamp":"2025. január. 10. 11:03","title":"Fotókon az Instagram új, ijesztő funkciója: ellopja a szelfiket, és ráengedi a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93ffe64-356c-45ba-bcee-3bd10338b7d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Christian Lindner volt pénzügyminiszter éppen kampánybeszédet tartott.","shortLead":"Christian Lindner volt pénzügyminiszter éppen kampánybeszédet tartott.","id":"20250109_nemetorszag-szappanhab-torta-tamadas-christian-lindner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c93ffe64-356c-45ba-bcee-3bd10338b7d5.jpg","index":0,"item":"2aab46c9-d0a0-405d-a400-35050201501b","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_nemetorszag-szappanhab-torta-tamadas-christian-lindner","timestamp":"2025. január. 09. 20:56","title":"Szappanhabból készült tortát dobtak a német liberális párt elnökének arcába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f1364-9cff-4b1d-8eeb-79a239adb810","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bántalmazásnak egy fiatalabb férfi is tanúja volt, neki bűnpártolás miatt kell felelnie.","shortLead":"A bántalmazásnak egy fiatalabb férfi is tanúja volt, neki bűnpártolás miatt kell felelnie.","id":"20250109_zalaegerszeg-elettars-agyonverte-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da4f1364-9cff-4b1d-8eeb-79a239adb810.jpg","index":0,"item":"3e5fd729-4c7f-4fe8-a691-9f1afd00060c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_zalaegerszeg-elettars-agyonverte-vademeles","timestamp":"2025. január. 09. 14:12","title":"Agyonverte élettársát, majd felgyújtotta és feldarabolta a holttestet egy zalaegerszegi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Darian meg van győződve arról, hogy az apja nemcsak az anyját bántalmazta, hanem őt is. ","shortLead":"Caroline Darian meg van győződve arról, hogy az apja nemcsak az anyját bántalmazta, hanem őt is. ","id":"20250111_gisele-dominique-pelicot-lanya-megszolalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6.jpg","index":0,"item":"3abba5ee-c8ee-4eb5-a8bd-9f37ee5e9e0f","keywords":null,"link":"/elet/20250111_gisele-dominique-pelicot-lanya-megszolalt","timestamp":"2025. január. 11. 10:27","title":"„Az apámnak a börtönben kellene meghalnia” – megszólalt Gisèle és Dominique Pelicot lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]