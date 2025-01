Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2c1e86f-9d2f-4bb3-b3e3-420d904a02e9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemzetbiztonsági okokat emleget a romániai energiaügyi miniszter az MVM felvásárlási szándékával kapcsolatban, aminek célja a második legnagyobb romániai gázcég.","shortLead":"Nemzetbiztonsági okokat emleget a romániai energiaügyi miniszter az MVM felvásárlási szándékával kapcsolatban, aminek...","id":"20250110_mvm-romaniai-bevasarlas-eon-energie-romania-nemzetbiztonsag-energiaceg-gazceg-orban-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c1e86f-9d2f-4bb3-b3e3-420d904a02e9.jpg","index":0,"item":"edfb8298-1430-4962-a06c-811607c29c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_mvm-romaniai-bevasarlas-eon-energie-romania-nemzetbiztonsag-energiaceg-gazceg-orban-putyin","timestamp":"2025. január. 10. 07:42","title":"Becsaphatja az ajtót a román kormány az MVM romániai bevásárlása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia bevetése jelenti majd a megoldást?","shortLead":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet...","id":"20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a.jpg","index":0,"item":"a1c86300-13db-431e-8cb9-4f7f53cf2bbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","timestamp":"2025. január. 11. 16:03","title":"Óriási kárt okoz Japánban a mangakalózkodás, most kitaláltak ellene egy 770 millió forintos trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi a hozzá tanulóként beosztott diáklányokat zaklatta.","shortLead":"A férfi a hozzá tanulóként beosztott diáklányokat zaklatta.","id":"20250110_vademeles-cukrasztanulok-szexualis-zaklatas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9.jpg","index":0,"item":"11fbec39-4bdf-449f-8d17-e224cba22444","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_vademeles-cukrasztanulok-szexualis-zaklatas-vademeles","timestamp":"2025. január. 10. 10:22","title":"Cukrásztanoncokat zaklatott a férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a651c455-0077-4ed3-9cd5-1b87cad99e75","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogy a demokratikus közösség nem tudta megfelelő formában büntetni Putyin agresszióját, összefügg azzal, hogy a Nyugat, mint olyan, már nincs többé. Hogy ez így van, abból Moszkva is kivette a részét. Ezt fejti ki cikkében az egyik legismertebb német újságíró, Gabor Steingart.","shortLead":"Hogy a demokratikus közösség nem tudta megfelelő formában büntetni Putyin agresszióját, összefügg azzal, hogy a Nyugat...","id":"20250110_focus-putyin-orosz-ukran-haboru-nyugat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a651c455-0077-4ed3-9cd5-1b87cad99e75.jpg","index":0,"item":"87095088-e777-4799-925c-83f6e409a62f","keywords":null,"link":"/360/20250110_focus-putyin-orosz-ukran-haboru-nyugat","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Focus-vendégkommentár: Az ukrajnai háború és Putyin mutatott rá, hogy a Nyugat nem tud varázsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A techmilliárdos szerint a szintetikus adatokra támaszkodó önálló tanulásra kellene áttérni, bár egyesek arra figyelmeztetnek, hogy ez a nyelvi modellek összeomlását okozhatja.","shortLead":"A techmilliárdos szerint a szintetikus adatokra támaszkodó önálló tanulásra kellene áttérni, bár egyesek arra...","id":"20250109_Elon-Musk-szerint-a-mesterseges-intelligencia-betanitasahoz-hasznalt-osszes-emberi-adat-kimerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616.jpg","index":0,"item":"d2a465bf-d9a9-4fb7-81ef-8ba1f37b20e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_Elon-Musk-szerint-a-mesterseges-intelligencia-betanitasahoz-hasznalt-osszes-emberi-adat-kimerult","timestamp":"2025. január. 09. 19:48","title":"Elon Musk szerint a mesterséges intelligencia betanításához használt összes emberi adat elfogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0aa03bf-3413-4cd7-a5ea-6f6fbf4dd94a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A környék olyan nyersanyagokban gazdag, mint a koltán, amely fontos szerepet játszik számítástechnikai eszközök és elektromosautók akkumulátorainak gyártásában.","shortLead":"A környék olyan nyersanyagokban gazdag, mint a koltán, amely fontos szerepet játszik számítástechnikai eszközök és...","id":"20250109_Szazezrek-menekultek-el-Kongoban-egy-nyersanyagokban-gazdag-varosert-vivott-harcok-elol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0aa03bf-3413-4cd7-a5ea-6f6fbf4dd94a.jpg","index":0,"item":"5e294171-84cf-4b4c-b144-66983220d995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Szazezrek-menekultek-el-Kongoban-egy-nyersanyagokban-gazdag-varosert-vivott-harcok-elol","timestamp":"2025. január. 09. 22:05","title":"Százezrek menekültek el Kongóban egy nyersanyagokban gazdag városért vívott harcok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 31-es főút érintett szakaszát lezárták.","shortLead":"A 31-es főút érintett szakaszát lezárták.","id":"20250110_Frontalisan-utkozott-egy-kisteherauto-es-egy-kocsi-Jaszjakohalmanal-harman-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"9ae3c087-73bf-4b0c-bc8c-343d956b2f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Frontalisan-utkozott-egy-kisteherauto-es-egy-kocsi-Jaszjakohalmanal-harman-meghaltak","timestamp":"2025. január. 10. 07:07","title":"Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy kocsi Jászjákóhalmánál, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]