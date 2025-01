Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar vezetés szerint a ki nem fizetett egymilliárd euró mögött a „baloldali brüsszeli bürokrácia” van, mert az nem kedveli a Orbán-kabinetet. Bóka János Európa-miniszter pár napja azt bizonygatta, hogy a magyar fél minden feltételnek eleget tett a pénz kifizetéséhez, írja a német lap. ","shortLead":"A magyar vezetés szerint a ki nem fizetett egymilliárd euró mögött a „baloldali brüsszeli bürokrácia” van, mert az nem...","id":"20250103_suddeutsche-zeitung-orban-viktor-eu-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"30041702-2956-43ea-a168-6d054fc93688","keywords":null,"link":"/360/20250103_suddeutsche-zeitung-orban-viktor-eu-penz","timestamp":"2025. január. 03. 07:30","title":"Süddeutsche: Orbán szerint Brüsszel ármánykodása van amögött, hogy vesztett egymilliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4422d06b-aa16-42f3-afaa-d5a50e2dc137","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem volt figyelmeztetés a jégveszélyre, állítja az autós. ","shortLead":"Nem volt figyelmeztetés a jégveszélyre, állítja az autós. ","id":"20250103_Jegtombok-hullottak-Megyeri-hidrol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4422d06b-aa16-42f3-afaa-d5a50e2dc137.jpg","index":0,"item":"5bc34534-0791-4094-bc56-32b35e129fee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Jegtombok-hullottak-Megyeri-hidrol-video","timestamp":"2025. január. 03. 11:25","title":"Jégtömbök hullottak a Megyeri hídról az autók közé, egy kocsi meg is sérült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e","c_author":"Feledi Márton","category":"360","description":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő nagyvállalkozássá. Mitől ilyen jók ebben a baltiak?","shortLead":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő...","id":"20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e.jpg","index":0,"item":"7d1c8962-93c3-4cbe-8d85-60f9f7824228","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","timestamp":"2025. január. 04. 13:30","title":"Ha a baltiaknak sikerül, nekünk miért nem? Sikeres startupok nyomában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","shortLead":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","id":"20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4.jpg","index":0,"item":"cabbafe9-d035-49dd-8ab6-ada22f72aa33","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","timestamp":"2025. január. 03. 09:02","title":"Visszaestek a Tesla eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Negyed évszázaddal ezelőtt mondott le az Egyesült Államok a Panama-csatorna ellenőrzéséről, Donald Trump kijelentései nyomán azonban napirendre került, hogy újra az USA felügyelje a világkereskedelem egyik legfontosabb csomópontján áthaladó hajókat.","shortLead":"Negyed évszázaddal ezelőtt mondott le az Egyesült Államok a Panama-csatorna ellenőrzéséről, Donald Trump kijelentései...","id":"20250103_donald-trump-usa-panama-csatorna-kina-lng-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"e0e59dd5-e144-4bc6-bf9b-846f7238b367","keywords":null,"link":"/360/20250103_donald-trump-usa-panama-csatorna-kina-lng-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 12:10","title":"Hajmeresztő blöff vagy valós fenyegetés, amit Trump a Panama-csatorna visszaszerzéséről mondott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f98254c-75a9-43bd-bac6-d6c82c29d734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy valaki úgy dönt, külön Gmail-fiókot nyit a munkahelyi és egy másikat a privát levelei számára, de persze annak sincsen akadálya, hogy akár három (vagy több) fiókja legyen valakinek. A Google gondoskodott arról, hogy igen egyszerű legyen a váltás ezek között.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy valaki úgy dönt, külön Gmail-fiókot nyit a munkahelyi és egy másikat a privát levelei számára...","id":"20250104_tobb-gmail-fiok-valtas-navigacio-levelek-menedzselese-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f98254c-75a9-43bd-bac6-d6c82c29d734.jpg","index":0,"item":"7c7776b1-fedb-45b9-8353-c225d685161d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_tobb-gmail-fiok-valtas-navigacio-levelek-menedzselese-email","timestamp":"2025. január. 04. 12:03","title":"Több Gmail-fiókkal is e-mailezhet, mutatjuk, hogyan használhatja kényelmesen őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári Önkormányzat. A pesti panorámát gyászosan fekete leplekkel eltakaró lezárást akkora felháborodás övezte, hogy a felállításáról szóló önkormányzati javaslatot eredetileg jegyző Böröcz László I. kerületi polgármester egy nap után eltávolíttatta. De mivel járhatott volna, ha marad, és milyen problémákra hívja fel a figyelmet a történet?","shortLead":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári...","id":"20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5.jpg","index":0,"item":"e54a8b81-74a5-4eba-aed7-53dbb3107474","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 16:30","title":"Az Instagram-mennyországot fenyegette a Halászbástya kordonja, de hiába bontották le gyorsan, így is okozhatott károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06530e58-2e06-4a97-8383-bb4fa39c9a80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nézőpont Intézet igazgatója Brüsszelt is megidézte posztjában, ami Magyar Péter szerint „zagyvaság”.","shortLead":"A Nézőpont Intézet igazgatója Brüsszelt is megidézte posztjában, ami Magyar Péter szerint „zagyvaság”.","id":"20250103_mraz-agoston-magyar-peter-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06530e58-2e06-4a97-8383-bb4fa39c9a80.jpg","index":0,"item":"52e5c542-3f4a-4c28-a09f-8648561d6a32","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_mraz-agoston-magyar-peter-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 18:53","title":"Mráz Ágoston szerint biztosan nem lesz előrehozott választás, Magyar Péter már reagált is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]