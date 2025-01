Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI o1 modelljének működésével kapcsolatban több aggály is felmerült már. Úgy tűnik, a célja elérése érdekében a csalástól sem riad vissza, holott erre semmilyen parancsot nem adtak neki a kutatók.","shortLead":"Az OpenAI o1 modelljének működésével kapcsolatban több aggály is felmerült már. Úgy tűnik, a célja elérése érdekében...","id":"20250110_openai-chatgpt-o1-nyelvi-modell-csalas-hazudozas-sakk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"a8f57598-77e2-4d7a-b84e-df5c4d022ff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_openai-chatgpt-o1-nyelvi-modell-csalas-hazudozas-sakk","timestamp":"2025. január. 10. 13:03","title":"Csalt az OpenAI mesterséges intelligenciája, hogy legyőzze erősebb ellenfelét a sakkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818.jpg","index":0,"item":"2bd2415c-4cd0-4718-a27e-aed7bac0819b","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","timestamp":"2025. január. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Előrehozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea27154-ca6c-4aa6-bb57-59782fc2d8da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a lángok átterjednek a Los Angeles-i régió sűrűn lakott részeire, a kárösszeg lényegesen magasabb is lehet.","shortLead":"Ha a lángok átterjednek a Los Angeles-i régió sűrűn lakott részeire, a kárösszeg lényegesen magasabb is lehet.","id":"20250109_kaliforniai-tuzvesz-50-milliard-dollar-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ea27154-ca6c-4aa6-bb57-59782fc2d8da.jpg","index":0,"item":"49583944-2363-42aa-af49-eef8bd8532b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_kaliforniai-tuzvesz-50-milliard-dollar-kar","timestamp":"2025. január. 09. 11:01","title":"Már most több mint 20 ezer milliárd forint kárt okozott a kaliforniai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","shortLead":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","id":"20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"40b8bbfc-1d84-4a9a-ae1f-2e2df89015ec","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","timestamp":"2025. január. 10. 09:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle megnyitják 29 millió dolláros villájukat a tűz elől menekülő barátaik előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","shortLead":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","id":"20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63.jpg","index":0,"item":"d303c88a-b495-4f67-853c-ae1381ba2791","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","timestamp":"2025. január. 09. 08:22","title":"Kövér László: „a hazugság népe” ma is megosztónak nevezi Wass Albertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt már többször cáfolták: az igazi kérdés az, hogy mekkora részét használjuk valójában.","shortLead":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt...","id":"20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2.jpg","index":0,"item":"50d45dbb-a0f8-4d3d-9335-fae8b4ed1986","keywords":null,"link":"/elet/20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","timestamp":"2025. január. 10. 05:50","title":"Tévhit, hogy agyunknak csak a 10 százalékát használjuk. De akkor mekkora részét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","shortLead":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","id":"20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d.jpg","index":0,"item":"5345aeee-cf29-4f11-b98c-ac655207656a","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","timestamp":"2025. január. 09. 14:36","title":"Észak-Amerika átnevezésének ötletével vágott vissza Trumpnak a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654901fa-94ab-4f9c-942f-02588a8c25c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A személyes események, meetingek szervezésében vehetik hasznát az iOS-felhasználók annak az új applikációnak, aminek a nyomait a rendszer bétájában fedezték fel.","shortLead":"A személyes események, meetingek szervezésében vehetik hasznát az iOS-felhasználók annak az új applikációnak, aminek...","id":"20250109_apple-iphone-uj-alkalmazas-ios-18-3-invites-esemenyek-szervezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/654901fa-94ab-4f9c-942f-02588a8c25c6.jpg","index":0,"item":"5c79d3c2-73d9-41f8-a106-c1b4f2400b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-uj-alkalmazas-ios-18-3-invites-esemenyek-szervezese","timestamp":"2025. január. 09. 16:03","title":"Hamarosan egy teljesen új alkalmazás jelenhet meg az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]