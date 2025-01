Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0d20fe5-b196-484b-86ba-8ab56a777146","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Nagyot fordult Európa gazdasága, míg egy évtizeddel ezelőtt a szolgáltatásra épülő déli államokat a termelő és gyártó északi országok húzták ki a csávából, ez mostanra megfordult. Idén a nagybank szakértői szerint is egy pozitív nullára lehet építkezni 2024-et követően. A cég sajtóbeszélgetést tartott, ahol faggathattuk hozzáértő vezetőiket a közeli, és a távoli jövőről is.","shortLead":"Nagyot fordult Európa gazdasága, míg egy évtizeddel ezelőtt a szolgáltatásra épülő déli államokat a termelő és gyártó...","id":"20250116_Bukfencezett-az-europai-gazdasag-az-OTP-szerint-teljes-az-atalakulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d20fe5-b196-484b-86ba-8ab56a777146.jpg","index":0,"item":"e07f3829-5870-4afc-a6e0-ffaaad6cf40c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Bukfencezett-az-europai-gazdasag-az-OTP-szerint-teljes-az-atalakulas","timestamp":"2025. január. 16. 19:06","title":"Bukfencezett az európai gazdaság – az OTP szerint teljes az átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a65054-6034-475c-af1b-88c66aa9bb4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az nem derül ki, hogy mire alapozva nyilvánította elfogultnak a korábban eljáró bírót a Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Az nem derül ki, hogy mire alapozva nyilvánította elfogultnak a korábban eljáró bírót a Fővárosi Törvényszék.","id":"20250115_hableany-per-megismetelt-elsofok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a65054-6034-475c-af1b-88c66aa9bb4e.jpg","index":0,"item":"69241b2d-af81-4eff-a4c1-d3f7579e65e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_hableany-per-megismetelt-elsofok","timestamp":"2025. január. 15. 15:45","title":"Elfogult volt a bíró, ezért visszaküldték első fokra a Hableány-katasztrófa ügyében zajló büntetőpert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ünnepségek zajlanak Gázában.","shortLead":"Ünnepségek zajlanak Gázában.","id":"20250115_Izrael-es-a-Hamasz-tuzszunetet-kotott-Gazaban-tuszokat-is-szabadon-engednek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b.jpg","index":0,"item":"67d12f2f-460c-4f83-bd60-1acb76a37996","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Izrael-es-a-Hamasz-tuzszunetet-kotott-Gazaban-tuszokat-is-szabadon-engednek-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 18:51","title":"Izrael és a Hamász megkötötte a tűzszünetet Gázában, túszokat is szabadon engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2122d613-9210-452b-9543-60dbb1b18672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koltai János a felesége, Pap Éva halála óta az emlékeibe menekül. Nemcsak a magánnyal, de egy egészségi problémával is meg kell küzdenie.","shortLead":"Koltai János a felesége, Pap Éva halála óta az emlékeibe menekül. Nemcsak a magánnyal, de egy egészségi problémával is...","id":"20250117_Maganyosan-el-a-Szomszedok-Gabor-Gabora-a-karacsonyt-is-egyedul-toltotte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2122d613-9210-452b-9543-60dbb1b18672.jpg","index":0,"item":"aa194569-40ed-4391-92d9-4a120239e63c","keywords":null,"link":"/elet/20250117_Maganyosan-el-a-Szomszedok-Gabor-Gabora-a-karacsonyt-is-egyedul-toltotte","timestamp":"2025. január. 17. 08:25","title":"Magányosan él a Szomszédok Gábor Gábora, a karácsonyt is egyedül töltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2647250a-3f29-41d0-941e-7c0eb153e211","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiürítették a NASA Jet Propulsion Laboratoryt az egyre közeledő erdőtüzek miatt. A szakemberek szerint nem történt komolyabb adatvesztés, mialatt átmeneti központba helyeztek át fontos műveleteket.","shortLead":"Kiürítették a NASA Jet Propulsion Laboratoryt az egyre közeledő erdőtüzek miatt. A szakemberek szerint nem történt...","id":"20250115_nasa-jet-propulsion-laboratory-kiurites-del-kalifornia-erdotuz-tudomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2647250a-3f29-41d0-941e-7c0eb153e211.jpg","index":0,"item":"92d862ff-ae2a-4ad2-9523-fbf7f6afddb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_nasa-jet-propulsion-laboratory-kiurites-del-kalifornia-erdotuz-tudomany","timestamp":"2025. január. 15. 15:33","title":"Evakuálták a NASA egyik legfontosabb központját a Los Angeles-i tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","shortLead":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","id":"20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2.jpg","index":0,"item":"dfae71cc-adae-4a8d-902d-d43b6db392d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","timestamp":"2025. január. 15. 10:55","title":"Komoly leépítést tervez a Meta, több ezer embernek szűnhet meg a munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","shortLead":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","id":"20250115_schengen-koborkutya-happy-end","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a.jpg","index":0,"item":"30d286cb-98e9-4d4e-898a-72785742bd73","keywords":null,"link":"/elet/20250115_schengen-koborkutya-happy-end","timestamp":"2025. január. 15. 15:31","title":"Otthonra lelt a kóbor kutya, amely elsőként kelt át a román–magyar schengeni határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások: gyártórészlegek működhetnek bennük. Mindezt a 3D-nyomtatás tökéletesítése teszi lehetővé.","shortLead":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások...","id":"20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431.jpg","index":0,"item":"d19a6f0b-b6ec-4265-b090-fe93bd10c402","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","timestamp":"2025. január. 16. 18:03","title":"Kevesebb szúrás: jöhet az inzulin, ami kilencszer jobb lesz a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]