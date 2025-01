Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e415f20-582f-4152-992f-f3b7e20d6825","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli a Meta az Edits nevű videószerkesztő programot, amely a TikTok-tulajdonos ByteDance eszközét, a kínai CapCutot helyettesíthetné az Egyesült Államokban.","shortLead":"Már teszteli a Meta az Edits nevű videószerkesztő programot, amely a TikTok-tulajdonos ByteDance eszközét, a kínai...","id":"20250120_meta-instagram-edit-capcut-betiltas-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e415f20-582f-4152-992f-f3b7e20d6825.jpg","index":0,"item":"9aac8929-274f-44c1-82f9-e5b1354d7060","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_meta-instagram-edit-capcut-betiltas-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 20. 12:03","title":"Új videószerkesztőt készít az Instagram, miután a CapCut elérhetetlenné vált Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccd129e-a161-44f6-bea3-c216026d6acb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és a végsebessége eléri a 315 km/órát.","shortLead":"A kupé 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és a végsebessége eléri a 315 km/órát.","id":"20250120_Jo-idozitessel-most-dobtak-piacra-Donald-Trump-egyik-Ferrarijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ccd129e-a161-44f6-bea3-c216026d6acb.jpg","index":0,"item":"75a11f3d-b0f9-46f7-8393-242f6438b6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Jo-idozitessel-most-dobtak-piacra-Donald-Trump-egyik-Ferrarijat","timestamp":"2025. január. 20. 07:55","title":"Jó időzítéssel, most dobták piacra Donald Trump egyik Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald Trump megválasztott elnöknek mond köszönetet, aki végül elég garanciával szolgált ahhoz, hogy reaktiválni merjék a videós appot.","shortLead":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald...","id":"20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214.jpg","index":0,"item":"d08e3b04-15e3-47cf-a928-8c74f3c191ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 19:43","title":"Visszakapcsolták a TikTokot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be354b55-3b06-45b2-bc43-75db50198e60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl sok meglepetés nem érte a diákokat, de volt 1-2 trükkös feladat az idei középiskolai felvételi tesztben.","shortLead":"Túl sok meglepetés nem érte a diákokat, de volt 1-2 trükkös feladat az idei középiskolai felvételi tesztben.","id":"20250118_Olyan-feladatok-voltak-mint-a-korabbi-evekben-de-nehezebbek-ezt-gondoljak-a-nyolcadikosok-a-kozponti-irasbeli-felvetelirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be354b55-3b06-45b2-bc43-75db50198e60.jpg","index":0,"item":"bd133fb6-66be-47b4-9415-50bfef0703ec","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Olyan-feladatok-voltak-mint-a-korabbi-evekben-de-nehezebbek-ezt-gondoljak-a-nyolcadikosok-a-kozponti-irasbeli-felvetelirol","timestamp":"2025. január. 18. 13:19","title":"\"Olyan feladatok voltak, mint a korábbi években, de nehezebbek\" - ezt gondolják a nyolcadikosok a központi írásbeli felvételiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2fc7a6-0dc8-4520-91f9-0671847bb13f","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"A 33 országban végzett kutatásban a megkérdezettek közel háromnegyede mondta, hogy a tavalyinál jobb évre számít 2025-ben. Ám a magyarok alig több mint fele tenne személyesen is azért, hogy ez így legyen.","shortLead":"A 33 országban végzett kutatásban a megkérdezettek közel háromnegyede mondta, hogy a tavalyinál jobb évre számít...","id":"20250118_hvg-tenytar-joslatok-2025-ipsos-kozvelemeny-kutatas-33-orszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2fc7a6-0dc8-4520-91f9-0671847bb13f.jpg","index":0,"item":"b941470f-55a1-40fa-8f7e-e7cd8dfaff7c","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-tenytar-joslatok-2025-ipsos-kozvelemeny-kutatas-33-orszag","timestamp":"2025. január. 18. 15:15","title":"Globális Ipsos-felmérés: több esélyt adunk a rákgyógyszer megtalálásának, mint az ukrajnai és a közel-keleti békének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négy kilométeres a torlódás.","shortLead":"Közel négy kilométeres a torlódás.","id":"20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72.jpg","index":0,"item":"4945a07f-cb91-48e3-b04d-9d7e28aa58f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","timestamp":"2025. január. 20. 08:06","title":"Hat autó ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják környezetünket, sőt már szervezetünket is a mikroműanyagok. Sokszor meglepően nagy koncentrációban jelennek meg hazai vizeinkben, a szakértők aprólékosabb szennyvíztisztítást, nagyobb odafigyelést és egységes mérést szorgalmaznak, ami még a jövő zenéje. Addig maradnak a folyótakarítási akciók, amelyekből minden korábbinál többet szerveztek tavaly. Mind a műanyaggyártásnál, mind a folyótakarításnál kulcskérdés, hogy a forrásnál kellene kezdeni a munkát.","shortLead":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják...","id":"20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1.jpg","index":0,"item":"aee041ed-8617-42aa-a9b3-0fb22ef8d3fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 20:00","title":"Szorgosan szedegetjük a folyókból, de sok állam nem akarja elengedni a műanyagokat, amelyek szép lassan az agyunkra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]