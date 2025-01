A korábbi négy helyett már hat gyanúsítottja van az utóbbi évek talán legnagyobb kriptocsalási ügyének – tudta meg a HVG. A még 2023 októberében elfogott, majd meggyanúsított négy személy közül három nő 9 hónapon át volt letartóztatásban, és bár tavaly nyáron elengedték őket, nyomkövetőt kell viselniük. A negyedik, férfi gyanúsított kezdettől szabadon mozoghat – ahogy az ügy két újabb terheltje is.

A nyomozást végző rendőrség a HVG-nek a nyomozás érdekeire hivatkozva még a két újabb gyanúsítást sem kommentálta, hanem a Fővárosi Főügyészség erősítette meg, hogy hat gyanúsított van. Hozzátették: “közülük 3 fő továbbra is a lakóhelyük közigazgatási területének elhagyását megtiltó – nyomkövetővel biztosított – bűnügyi felügyelet alatt áll, melyet a bíróság 2025. március elejéig meghosszabbított.”

A két újabb gyanúsított a HVG értesülése szerint a kriptovalutás portfóliókezelésben utazó, a nyomozók szerint csaló cégcsoporttal, a Samandriel Group Kft.-vel állt munkakapcsolatban. Mint a három, nyomkövetővel figyelt nő is: P. Katalin az ügyvezető, valamint Cs. Katalin és az unokahúga, K. Panni, a segítői. Az első körben meggyanúsított T. Pál a cég tanácsadója volt, mellesleg hírhedt politikai-üzleti kalandor:

Hírhedt politikai-üzleti kalandor a százmilliós kriptovalutás csalás gyanúsítottja Egy diplomata útlevél is felbukkant a korábban a Jobbik körül mozgó, és már a ’90-es években is zűrös ügyekbe keveredő T. P. elfogásáról készült rendőrségi videón. Ő és társai egy kriptovalutás befektetési csalás ügyében lettek gyanúsítottak. A cég, amely korábban édesvízi halászattal foglalkozott, mesés hozamokat ígért.

Ahogy arról a HVG már írt, a Samandriel Group utoljára 2021-ben adott le mérleget, tavaly március óta pedig felszámolás alatt áll. A több név- és profilváltáson is átesett cégben – amely brókeri tevékenységgel és halászattal is foglalkozott – az ügyvezető P. Katalin korábban tulajdonos is volt, ám 2022 februárjában hat másik magánszemély lett a tulajdonos az Ecognosco Zrt.-n keresztül – ennek adószámát már törölték.

A pénzügyi tevékenységhez, befektetés-kezeléshez különféle engedélyek is kellettek volna, ám ezekkel a nyomozás jelenlegi állása szerint a vállalkozás nem rendelkezett. Ahogy a nyomozók szerint azzal az állítólagos számítógépes programmal sem, amelyre hivatkozva a Samandriel a befektetőket hitegette, mondván: a kereskedőrobot-programmal tudják az ígért kiemelkedő, már-már hihetetlen hozamot elérni.

“Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat.” Ez volt a szlogenje a Samandrielnek, amelynek kelenföldi, Fehérvári úti irodájának falára „A gondtalan jövő teremtője” feliratot is felfestették. Sok károsult be is dőlt a mesés, még a kriptoszektorban is irreálisnak hangzó, akár évi 110 ezer százalékos kamatnak. Bár volt már olyan, hogy egyes kriptopénzek 3 év alatt 5-6 szoros hozamot termeltek,

a 3000-szeres növekményre, amivel a Samandriel csábított, még nem volt példa.

„Nekem 400 millió forintom kellene, hogy legyen, de persze nincs, sőt, a befektetett 3,5 millió forintom is elúszott” – mondta korábban a HVG-nek egy károsult. Ő úgy fektetett be, hogy ismerte az egyik gyanúsítottat, és úgy gondolta, a válása után megszorulva megforgatja a pénzét. A Samandriel egy volt alkalmazottja a HVG-nek azt mondta, 2022 őszén 2500 ügyfélből 700 már ki akarta vonni a pénzét.

Ugyanez az alkalmazott látott olyan virtuális számlaegyenleget is, amelyik egymilliárd forintot mutatott, miközben a cég mondvacsinált indokokkal halogatta a néhány milliós kifizetéseket is. Ekkor már számára is nagyon gyanús volt a vállalkozás, és mint a HVG-nek fogalmazott, “tudtam, hogy előbb-utóbb bilincsben viszik el a cégvezetőket”. A HVG-nek nyilatkozó károsultak szerint

a céget működtető két nő, a „Katicák” fényűzően éltek, a befektetők viszont nemhogy a hozamot nem látták, legtöbbször a tőkét sem kapták vissza.

„Tudtam, hogy bilincsben viszik el őket” – így működött az évtized magyar kriptocsalása Volt, akinek egymilliárd forintos egyenlege volt, de a legtöbben nemcsak a mesés hozamokból nem láttak egy fillért sem, hanem a tőkéjüket sem kapták meg attól a kriptobefektető cégtől, amelynek vezetőit tavaly ősszel kapcsolta le a rendőrség. A hvg360-nak több csalódott befektetővel, sőt egy egykori dolgozóval is sikerült beszélnie, akik történetéből egy átlátszóan hazug, mégis működő modell rajzolódik ki.

(Nyitóképünkön a büntetőügyhöz kapcsolódó házkutatás során lefoglalt bizonyítékok. Fotó: police.hu)