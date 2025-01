Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség 1,1-szeresét is sikerült elérni.","shortLead":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség...","id":"20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754.jpg","index":0,"item":"61632081-7ee6-4dc0-9d53-1250319670a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","timestamp":"2025. január. 29. 11:03","title":"Sikerült a történelmi teszt: átlépte a hangsebességet a Concorde utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8fe505-49bc-43cc-a380-537350481da0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az 57 éves férfi megpróbálta megvédeni családtagjait.","shortLead":"Az 57 éves férfi megpróbálta megvédeni családtagjait.","id":"20250129_Egy-eltevedt-kalapacs-miatt-eletet-vesztette-egy-iskolai-atletikai-versenyt-nezo-ferfi-Coloradoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f8fe505-49bc-43cc-a380-537350481da0.jpg","index":0,"item":"a78d13b7-7e41-4154-9971-45173410d560","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Egy-eltevedt-kalapacs-miatt-eletet-vesztette-egy-iskolai-atletikai-versenyt-nezo-ferfi-Coloradoban","timestamp":"2025. január. 29. 19:16","title":"Egy eltévedt kalapács miatt életét vesztette egy iskolai atlétikai verseny nézője Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a1ca14-9ff2-4058-aed4-31e8f11a0838","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan GTS-sel elért produkció a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.","shortLead":"A Porsche Taycan GTS-sel elért produkció a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.","id":"20250129_46-percig-folyamatosan-driftelt-egy-porsche-taycan-gts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a1ca14-9ff2-4058-aed4-31e8f11a0838.jpg","index":0,"item":"ee593f09-431a-4b47-968f-bf8eb159e10d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_46-percig-folyamatosan-driftelt-egy-porsche-taycan-gts","timestamp":"2025. január. 29. 07:59","title":"46 percig folyamatosan drifteltek egy Porschéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen hasonlóan megtévesztő zöldségeket és gyümölcsöket ismerünk még?","shortLead":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen...","id":"20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7.jpg","index":0,"item":"a9afd14e-3730-482c-9ed4-a1bb6f761fb9","keywords":null,"link":"/elet/20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","timestamp":"2025. január. 29. 06:01","title":"Micsoda a földimogyoró, ha nem mogyoró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7cadfc-b921-4204-ae9d-88117f7c71fe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyanú kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, mindkettejüket őrizetbe vették.","shortLead":"A gyanú kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, mindkettejüket őrizetbe vették.","id":"20250130_Orizetbe-vettek-ket-orvost-akik-titokban-nematalakito-muteteket-vegeztek-a-kiskunhalasi-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7cadfc-b921-4204-ae9d-88117f7c71fe.jpg","index":0,"item":"d9d88ab1-dd5e-4c5d-a180-e2681b77e33d","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Orizetbe-vettek-ket-orvost-akik-titokban-nematalakito-muteteket-vegeztek-a-kiskunhalasi-korhazban","timestamp":"2025. január. 30. 14:11","title":"Őrizetbe vettek két orvost, akik titokban nemátalakító műtéteket végeztek a kiskunhalasi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79421d1-63e3-4a17-bace-2692f65e2ce5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nagyszabású hadműveletekbe kezdett Izrael Ciszjordániában, ahol fokozódik a palesztinok és az izraeli telepesek közötti erőszak, ráadásul a palesztin frakciók egymással is véres csatákat vívnak.","shortLead":"Nagyszabású hadműveletekbe kezdett Izrael Ciszjordániában, ahol fokozódik a palesztinok és az izraeli telepesek közötti...","id":"20250130_hvg-ciszjordania-izrael-palesztinok-telepesek-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79421d1-63e3-4a17-bace-2692f65e2ce5.jpg","index":0,"item":"b64181dc-f66b-4b07-a04b-a721065bd17a","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-ciszjordania-izrael-palesztinok-telepesek-gaza","timestamp":"2025. január. 30. 17:30","title":"Trump jelezte Netanjahunak, hogy mellette áll, de Izrael iránti korlátlan támogatására nem lehet mérget venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","shortLead":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","id":"20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205.jpg","index":0,"item":"eb903b88-3d2f-4412-99e1-99d8c505822c","keywords":null,"link":"/sport/20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. január. 30. 12:48","title":"Rossi szerint Európában mára mindenki tiszteli a magyar válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két fiatalember vezet egy új ingatlanos céget.","shortLead":"Két fiatalember vezet egy új ingatlanos céget.","id":"20250129_hvg-Hell-Energy-energiaital-gyarto-Barabas-csalad-Cubiq-Park-Kft-Peka-Bau-2000-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5.jpg","index":0,"item":"f486c617-02b7-405a-ba87-42e8fcfd771d","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-Hell-Energy-energiaital-gyarto-Barabas-csalad-Cubiq-Park-Kft-Peka-Bau-2000-Kft","timestamp":"2025. január. 30. 06:10","title":"A Hell-tulajdonos Barabás családban már a harmadik generáció is vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]