[{"available":true,"c_guid":"06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8.jpg","index":0,"item":"032afefd-b11c-48b2-b594-8eba81813909","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 03. 16:00","title":"Móricz Dániel, Hold Alapkezelő: 2025-ben jöhet gazdasági lassulás, fellendülés, de ideális, úgynevezett soft landing is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","shortLead":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","id":"20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"c4e99c7d-6dcc-4c35-bf2a-78cd91154dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 23:56","title":"Elindította Trump a kereskedelmi háborúját: súlyos vámot vetett ki Mexikóra, Kanadára és Kínára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre. Ez a DeepSeek után újabb rossz hír az Nvidia számára, amely a tajvani TSMC-re támaszkodik a chipellátásban. De talán ennél is rosszabb hír Tajvan számára, amely ezzel elvesztheti stratégiai jelentőségét a Nyugat számára.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre...","id":"20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1.jpg","index":0,"item":"9e0fe522-f331-4397-9dc3-9458c2c428bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 15:00","title":"Trump feladná Tajvant? Az ott gyártott chipekre kivetett 100 százalékos vám ezt jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","shortLead":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","id":"20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b.jpg","index":0,"item":"72b1bdd5-28cc-4db8-94e5-2e73c80a5d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","timestamp":"2025. február. 01. 20:44","title":"A villamossínre, majd a falnak hajtott egy autó a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a02ac06-6e68-4022-a860-56940ab78e01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen a valaha eladott legdrágább GP autó.","shortLead":"A Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen a valaha eladott legdrágább GP autó.","id":"20250203_uj-rekord-21-milliard-forintert-talalt-gazdara-ez-a-kulonleges-mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a02ac06-6e68-4022-a860-56940ab78e01.jpg","index":0,"item":"c432df71-0f2c-468a-8851-a0a9d7f22e05","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_uj-rekord-21-milliard-forintert-talalt-gazdara-ez-a-kulonleges-mercedes","timestamp":"2025. február. 03. 07:59","title":"Új rekord: 21 milliárd forintért talált gazdára ez a különleges Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04caafa-b0bd-42f9-860a-78aa1b0a2332","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Véletlenül írtam egy könyvet című filmjével a régóta tetszhalott műfajt, a magyar ifjúsági filmet élesztette újra Lakos Nóra. Főhőse, az írónak készülő 13 éves Nina egyszerre küzd a kamaszkorral járó gondokkal, édesanyja elvesztésével és azzal, hogy az apja újra szerelmes lesz.","shortLead":"Véletlenül írtam egy könyvet című filmjével a régóta tetszhalott műfajt, a magyar ifjúsági filmet élesztette újra Lakos...","id":"20250202_hvg-lakos-nora-filmrendezo-gyerekfilmekrol-mozaikcsaladok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04caafa-b0bd-42f9-860a-78aa1b0a2332.jpg","index":0,"item":"28922b83-b997-4207-b618-368a976026a1","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-lakos-nora-filmrendezo-gyerekfilmekrol-mozaikcsaladok","timestamp":"2025. február. 02. 19:30","title":"Lakos Nóra filmrendező: A TikTok-világban pörgős gyerekfilm kell, 195 jelenetünk van, kétszer annyi, mint egy átlagos filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a34cdc-e1b6-4fe4-a80b-5d00c9a6cc31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Áldozatainak egy részét akkor használta ki, amikor azok altatásban voltak.","shortLead":"Áldozatainak egy részét akkor használta ki, amikor azok altatásban voltak.","id":"20250203_franciaorszag-pedofil-per-sebesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4a34cdc-e1b6-4fe4-a80b-5d00c9a6cc31.jpg","index":0,"item":"1f64d724-2b0f-47f7-bcb5-8d14a67db659","keywords":null,"link":"/vilag/20250203_franciaorszag-pedofil-per-sebesz","timestamp":"2025. február. 03. 10:15","title":"Gyerekek százait erőszakolhatta meg egy francia pedofil sebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e006759a-db44-4e4b-b2e4-f81b05afedac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesznek durva mínuszok február első hetében, de a napozást ki kell élvezni: nem fog sokáig tartani. ","shortLead":"Nem lesznek durva mínuszok február első hetében, de a napozást ki kell élvezni: nem fog sokáig tartani. ","id":"20250202_Idojaras-elorejelzes-meteorologia-HungaroMet-havazas-felhok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e006759a-db44-4e4b-b2e4-f81b05afedac.jpg","index":0,"item":"bf53b82c-731b-4338-aca7-f9a4c18c54a8","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Idojaras-elorejelzes-meteorologia-HungaroMet-havazas-felhok","timestamp":"2025. február. 02. 16:43","title":"Mit nekünk a hózápor, ha egy kis napsütés a jutalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]