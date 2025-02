Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi fellebbezett, de a törvényszék elutasította a kérését.","shortLead":"A férfi fellebbezett, de a törvényszék elutasította a kérését.","id":"20250130_till-tamas-gyilkossag-borton-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710.jpg","index":0,"item":"89cfb146-2b5c-4f6a-a0fe-2b43372b7f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_till-tamas-gyilkossag-borton-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 30. 13:50","title":"Április közepéig biztosan letartóztatásban marad Till Tamás feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f14fa81-69cd-4c9a-a90d-f6ac6a7c695b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekesnő, színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"Az énekesnő, színésznő 78 éves volt. ","id":"20250130_Meghalt-Marianne-Faithfull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f14fa81-69cd-4c9a-a90d-f6ac6a7c695b.jpg","index":0,"item":"3b3347de-9662-487b-ac1b-ec374a924a84","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Meghalt-Marianne-Faithfull","timestamp":"2025. január. 30. 21:58","title":"Meghalt Marianne Faithfull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érkeznek az állampapírok utáni kifizetések, ez pedig láthatóan egyre jobban foglalkoztatja az embereket.","shortLead":"Érkeznek az állampapírok utáni kifizetések, ez pedig láthatóan egyre jobban foglalkoztatja az embereket.","id":"20250130_google-trends-nagy-marton-allampapir-kamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"dd04b2aa-7960-4652-af70-663a0b4e03a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_google-trends-nagy-marton-allampapir-kamatok","timestamp":"2025. január. 30. 15:43","title":"Már látszik, mennyire érdekli a magyarokat az őrület, amit Nagy Márton ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki a férje. De elég-e egy bátor alakítás az üdvösséghez? ","shortLead":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki...","id":"20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406.jpg","index":0,"item":"440a06ae-84a7-405e-8c51-5b8f616c41bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","timestamp":"2025. január. 30. 17:44","title":"Kamaty & Lefety – kritika Nicole Kidman erotikus drámájáról, a Jókislányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is rajta.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is...","id":"20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44.jpg","index":0,"item":"a896854a-9893-4f5c-8398-0c0feacd2cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:03","title":"Miért viszket még jobban a gyulladt bőr, ha megvakarjuk? Íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e008a2-4408-4be7-aef5-da919f3be530","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A legendás énekesnő a Soundwalk Collective-vel lépett fel Brazíliában, amikor rosszul lett. ","shortLead":"A legendás énekesnő a Soundwalk Collective-vel lépett fel Brazíliában, amikor rosszul lett. ","id":"20250130_Patti-Smith-osszeesett-a-szinpadon-egy-braziliai-koncerten-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97e008a2-4408-4be7-aef5-da919f3be530.jpg","index":0,"item":"28a34430-90af-4572-9ea6-e1c3e09983b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Patti-Smith-osszeesett-a-szinpadon-egy-braziliai-koncerten-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 19:26","title":"Patti Smith összeesett a színpadon egy koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muhammad Szalah az-Zabir keresett dzsihadista terrorista volt.","shortLead":"Muhammad Szalah az-Zabir keresett dzsihadista terrorista volt.","id":"20250131_sziria-al-kaida-parancsnok-amerikai-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"3469d70d-e78f-4d78-936d-b2b1b6b67575","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_sziria-al-kaida-parancsnok-amerikai-legicsapas","timestamp":"2025. január. 31. 07:07","title":"Amerikai légicsapás végzett az al-Kaida szíriai csoportjának parancsnokával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3582027f-d493-47c0-822c-aef1126daaed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Edzőtáborozásból visszatérő sportolók és edzők is ültek a repülőn, amelynek nekiütközött a Black Hawk helikopter.","shortLead":"Edzőtáborozásból visszatérő sportolók és edzők is ültek a repülőn, amelynek nekiütközött a Black Hawk helikopter.","id":"20250130_washington-legi-baleset-utasszallito-helikopter-mukorcsolyazok-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3582027f-d493-47c0-822c-aef1126daaed.jpg","index":0,"item":"7a020ee0-5960-466e-8bf5-b5e95721fc0d","keywords":null,"link":"/sport/20250130_washington-legi-baleset-utasszallito-helikopter-mukorcsolyazok-aldozatok","timestamp":"2025. január. 30. 11:05","title":"Világbajnok műkorcsolyapáros és több versenyző is van a washingtoni légi baleset áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]