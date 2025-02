Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","shortLead":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","id":"20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"123fa37c-160b-4509-a693-a8072bb3c727","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","timestamp":"2025. február. 04. 15:38","title":"A múlt éjjel volt a leghidegebb a télen, -25,7 fokot mértek a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint január elején. Az érdeklődés nagyobb az ország szegényebb megyéiben. A legnépszerűbb hitelcél az egyik bank szerint a használt autó.","shortLead":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint...","id":"20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"0df766d2-d4bf-4137-953e-82137eaadf95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","timestamp":"2025. február. 05. 05:08","title":"„Elképesztő siker”: csúnyán visszaesett az érdeklődés a kormány munkáshitele iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gy. Németh Erzsébet DK-s politikust Áder János volt államfő húga jelentette fel.","shortLead":"Gy. Németh Erzsébet DK-s politikust Áder János volt államfő húga jelentette fel.","id":"20250203_Kegyelembotrany-a-birosag-szerint-a-DK-alelnoke-nem-ragalmazott-amikor-Ader-Janos-hugat-emlegette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916.jpg","index":0,"item":"80fa4bd1-8bc3-4b8e-a118-800361bc4590","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Kegyelembotrany-a-birosag-szerint-a-DK-alelnoke-nem-ragalmazott-amikor-Ader-Janos-hugat-emlegette","timestamp":"2025. február. 03. 16:49","title":"Kegyelembotrány: A bíróság szerint a DK alelnöke nem rágalmazott, amikor Áder János húgát emlegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e4f44b-8a80-4343-9252-afaddea08e3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól.","shortLead":"A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól.","id":"20250204_birosag-kapitany-szallodahajo-duna-rendorsegi-molo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5e4f44b-8a80-4343-9252-afaddea08e3d.jpg","index":0,"item":"5b4cd10d-a6bb-47c7-b74b-f20955878141","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_birosag-kapitany-szallodahajo-duna-rendorsegi-molo","timestamp":"2025. február. 04. 11:36","title":"Bíróság elé állítják azt a kapitányt, aki szállodahajóval nekiment egy rendőrségi mólónak és egy hajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","shortLead":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","id":"20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223.jpg","index":0,"item":"a71fdf53-e6bb-47f5-a6fd-b86ef3171823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","timestamp":"2025. február. 05. 14:20","title":"Törölték a nyilvántartásból az orosz Mere boltlánc nyíregyházi üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és várják a tényeket amik cáfolják az állításaikat.","shortLead":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és...","id":"20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa.jpg","index":0,"item":"0b4f7209-14b7-4069-913b-8bf10908e0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 04. 16:55","title":"Kocsis Máté szavai után a Magyar Nemzet hamar megtalálta, hol költik az ukránok a pénzt a magyar médiában, hogy besározzák Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 04. 13:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","shortLead":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","id":"20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"a2243ad0-eb96-42f4-a650-91273bcaab69","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","timestamp":"2025. február. 03. 16:02","title":"A Decathlontól jön a Tisza párt új operatív vezetője, az egy hangfelvételen Magyar Péterről beszélő Radnai Márknak más feladatokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]