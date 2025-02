Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","shortLead":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","id":"20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"a874bb20-b9ae-4e2c-bd95-9c5503713d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","timestamp":"2025. február. 05. 11:22","title":"Nem megerősített hitelességű videók keringenek a svédországi lövöldözésről, menekülő emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A roncsok keresését folytatják a hatóságok.","shortLead":"A roncsok keresését folytatják a hatóságok.","id":"20250205_washington-usa-legikatasztrofa-repulo-helikopter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39.jpg","index":0,"item":"cd9e9de0-e312-409f-9bb1-2a134eaefd5f","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_washington-usa-legikatasztrofa-repulo-helikopter","timestamp":"2025. február. 05. 07:15","title":"Megtalálták a múlt heti washingtoni légi katasztrófa valamennyi áldozatának holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben, hogy a műfaj úttörőit ünnepeljék.","shortLead":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben...","id":"20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8.jpg","index":0,"item":"ade45b98-e387-4fce-9bbe-ba9821ae920f","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 05. 16:57","title":"Hivatalos, hogy lesz még egy utolsó Black Sabbath-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint január elején. Az érdeklődés nagyobb az ország szegényebb megyéiben. A legnépszerűbb hitelcél az egyik bank szerint a használt autó.","shortLead":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint...","id":"20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"0df766d2-d4bf-4137-953e-82137eaadf95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","timestamp":"2025. február. 05. 05:08","title":"„Elképesztő siker”: csúnyán visszaesett az érdeklődés a kormány munkáshitele iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd7c4d0-60d8-4c76-9567-c4a9daa9d7ca","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A CDU bevándorlásellenessége abban különbözik a Fideszétől, hogy nem akarja felerősíteni az emberekben meglévő legrosszabb rasszista, xenofób beidegződéseket. És ha tényleg megfordult a világ, és már a német CDU is migrációellenes, miért nem Friedrich Merz jön Budapestre Orbánhoz látogatóba, miért az AfD kancellárjelöltje?","shortLead":"A CDU bevándorlásellenessége abban különbözik a Fideszétől, hogy nem akarja felerősíteni az emberekben meglévő...","id":"20250205_migracio-fidesz-afd-cdu-bevandorlasellenesseg-nemet-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd7c4d0-60d8-4c76-9567-c4a9daa9d7ca.jpg","index":0,"item":"d7137d41-9768-4aa7-91ea-f710c0ae16e2","keywords":null,"link":"/360/20250205_migracio-fidesz-afd-cdu-bevandorlasellenesseg-nemet-valasztas","timestamp":"2025. február. 05. 11:00","title":"Orbán Viktornak igaza lett, mégsem halt bele az európai demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírvagyon jelentős része egy szűk kör kezében van, ők viszont jó eséllyel új befektetés után nézhetnek, ha gyengül a forint az euróval szemben.","shortLead":"Az állampapírvagyon jelentős része egy szűk kör kezében van, ők viszont jó eséllyel új befektetés után nézhetnek, ha...","id":"20250204_allampapir-forint-arfolyam-blochamps","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"9fcb7f4e-2e3a-4a97-a5bb-902221ea2a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_allampapir-forint-arfolyam-blochamps","timestamp":"2025. február. 04. 09:48","title":"A forintárfolyamtól függ, hogy érdemes-e kitartani az állampapír mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz így a mindennapi betevőnkkel? Mit lehet tenni a talajegészségért? Hogyan futott fel a regeneratív talajművelés, mi az a no till, és tényleg ez ment meg minket? Ki más is tudná tisztázni a kérdéseket, mint a talaj-mikroorganizmusok magyar hangja, Víg Vitália talajökológus.","shortLead":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz...","id":"20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4.jpg","index":0,"item":"f55fb5a3-6a5d-4e56-ac9e-fe0714ead616","keywords":null,"link":"/zhvg/20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 15:30","title":"zCast: Kiszipolyozzuk a talajt, pedig mindennapi betevőnk múlik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461a83f-4701-4ae2-a873-4f1d14406b03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei több részletet is megosztottak arról a robotról, ami a jövőben szolgálhatja a küldetéseket a Hold felszínén. ","shortLead":"A NASA mérnökei több részletet is megosztottak arról a robotról, ami a jövőben szolgálhatja a küldetéseket a Hold...","id":"20250204_nasa-ipex-robot-banyaszat-hold-regolit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6461a83f-4701-4ae2-a873-4f1d14406b03.jpg","index":0,"item":"be46848f-f16d-432c-8463-a95a2cb1572b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_nasa-ipex-robot-banyaszat-hold-regolit","timestamp":"2025. február. 04. 14:03","title":"10 000 kg/nap sebességgel dolgozhat a Holdon a NASA bányászrobotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]