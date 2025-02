Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e42992c-dec0-4530-9af8-168cea2b278a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki.","id":"20250204_Tuz-Puskas-Arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e42992c-dec0-4530-9af8-168cea2b278a.jpg","index":0,"item":"e7987e6c-ce17-4912-b357-8c1f9611b7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Tuz-Puskas-Arena","timestamp":"2025. február. 04. 21:21","title":"Tűz volt a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Erődítéseket épített Igor Rugajev Kurszkban, de nem fizették ki. Amikor tüntetni akart emiatt, a rendőrök mentek érte.","shortLead":"Erődítéseket épített Igor Rugajev Kurszkban, de nem fizették ki. Amikor tüntetni akart emiatt, a rendőrök mentek érte.","id":"20250205_kurszki-vallalkozo-fiezetes-tuntetes-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982.jpg","index":0,"item":"e38c34f5-a730-45ab-965c-3aa648bce496","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_kurszki-vallalkozo-fiezetes-tuntetes-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 05. 15:11","title":"Elvittek a rendőrök egy kurszki vállalkozót, akit nem fizettek ki Putyinék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f129003-c6b0-47c7-9e56-2bc0ed82d8fc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jelentősen megdobhatja a havi számlákat, ha egész éjszaka feltekerve hagyjuk a fűtést, de a gazdasági szemponton kívül számos egészségügyi előnye is van, ha hidegebb szobában alszunk.","shortLead":"Jelentősen megdobhatja a havi számlákat, ha egész éjszaka feltekerve hagyjuk a fűtést, de a gazdasági szemponton kívül...","id":"20250206_alvas-hidegben-elonyok-idealis-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f129003-c6b0-47c7-9e56-2bc0ed82d8fc.jpg","index":0,"item":"57e02443-9358-406f-a6ae-eb2f894944fa","keywords":null,"link":"/elet/20250206_alvas-hidegben-elonyok-idealis-homerseklet","timestamp":"2025. február. 06. 05:01","title":"Nagyon meg fogja hálálni a szervezete, ha hidegebb szobában alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5ed13-c47c-4c1b-8702-60bb9012768a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars vasárnap este, az égi jelenség szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars vasárnap este, az égi jelenség szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz –...","id":"20250205_hold-mars-kozelseg-megfigyeles-egyuttallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75b5ed13-c47c-4c1b-8702-60bb9012768a.jpg","index":0,"item":"20d177b1-e111-40a1-a011-84de8c2f84c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_hold-mars-kozelseg-megfigyeles-egyuttallas","timestamp":"2025. február. 05. 14:03","title":"Érdemes lesz az eget kémlelni vasárnap este: szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt fogadta a Fehér Házban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt fogadta a Fehér Házban.","id":"20250205_donald-trump-usa-izrael-gaza-palesztina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852.jpg","index":0,"item":"d712165b-c5ae-4fc6-960a-c0f21a84d702","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_donald-trump-usa-izrael-gaza-palesztina","timestamp":"2025. február. 05. 05:29","title":"Donald Trump a Gázai övezet amerikai megszállásáról és a palesztinok kitelepítéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető.”","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető.”","id":"20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d.jpg","index":0,"item":"85167ddc-af63-46bd-adc6-b1bf068bdce0","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","timestamp":"2025. február. 06. 07:55","title":"Győrfi Pál megvédte a komáromi ügyeleten hibázó doktornőt, szerinte „jó szakember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b95b59c-98ed-4a68-a9e7-ef8e979094b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi azt követően gyilkolt meg egy idős nőt, hogy egy korábbi letartóztatásból szabadon engedték.","shortLead":"A férfi azt követően gyilkolt meg egy idős nőt, hogy egy korábbi letartóztatásból szabadon engedték.","id":"20250205_encsencs-gyilkossag-ugyeszseg-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b95b59c-98ed-4a68-a9e7-ef8e979094b5.jpg","index":0,"item":"343b4567-9515-4eb0-9ed8-48247e5710c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_encsencs-gyilkossag-ugyeszseg-borton","timestamp":"2025. február. 05. 13:20","title":"Életfogytiglant kért az ügyészség az encsencsi gyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13664671-a2d0-4724-82c1-ec36fbadc1ad","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A volt felesége meggyilkolásával gyanúsított férfi minden eszközzel hátráltatta, hogy bírósági ítélet születhessen a közös gyerekeik elhelyezéséről, mivel az áldozat Japánba akart költözni velük – mondta el a HVG-nek a Budapesten megölt nő ismerőse.","shortLead":"A volt felesége meggyilkolásával gyanúsított férfi minden eszközzel hátráltatta, hogy bírósági ítélet születhessen...","id":"20250204_V-keruleti-gyilkossag-japan-no-ugyved-valas-Patent-Egyesulet-baratno-volt-ferj-fenyegetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13664671-a2d0-4724-82c1-ec36fbadc1ad.jpg","index":0,"item":"60f58764-4408-4fe1-a6cf-907bc9d51bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_V-keruleti-gyilkossag-japan-no-ugyved-valas-Patent-Egyesulet-baratno-volt-ferj-fenyegetes-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 19:44","title":"Egyszer már elszökött volt férje elől az V. kerületi gyilkosság áldozata, de vissza kellett jönnie Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]