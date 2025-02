Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cab643ae-8d00-4f1f-a791-d2a2bb3560db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indiai, Hong Kong-i, vietnámi és Seychelle-szigeteki fedő cégeknek értékesített hajók jóval magasabb áron keltek el, mintha máshol értékesítették volna őket.","shortLead":"Az indiai, Hong Kong-i, vietnámi és Seychelle-szigeteki fedő cégeknek értékesített hajók jóval magasabb áron keltek el...","id":"20250204_Jol-jartak-azok-akik-az-oreg-tankereiket-az-orosz-arnyekflottaba-adtak-el-arnyekflotta-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab643ae-8d00-4f1f-a791-d2a2bb3560db.jpg","index":0,"item":"f927d27c-7281-4036-9b1c-a67b3021e3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Jol-jartak-azok-akik-az-oreg-tankereiket-az-orosz-arnyekflottaba-adtak-el-arnyekflotta-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. február. 04. 17:43","title":"Uniós üzletemberek keresnek eurómilliárdokat azzal, hogy eladják az öreg tankereiket az orosz árnyékflottába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14f1a6b-6bd1-43ee-93f4-fc6d24d9999a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A németországi Fraunhofer Intézet kutatói egy olyan, a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszert dolgoztak ki, amiben emberek helyett robotok szerelik szét a veszélyes elektronikai hulladékokat. Mindezt nagy pontossággal.","shortLead":"A németországi Fraunhofer Intézet kutatói egy olyan, a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszert dolgoztak ki...","id":"20250205_elektronikai-hulladek-e-hulladek-feldolgozasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d14f1a6b-6bd1-43ee-93f4-fc6d24d9999a.jpg","index":0,"item":"ffce4e2a-68c4-4e3a-8f6b-b640a2319363","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_elektronikai-hulladek-e-hulladek-feldolgozasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 05. 10:03","title":"Emberbarát lehet az e-hulladék újrahasznosítása, német mérnökök mutatták meg a módját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak olyan jelenetek, ami őket is meglepi. Öt ilyen esetről számoltak be kedden.","shortLead":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak...","id":"20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7.jpg","index":0,"item":"e2350fb0-c3f6-4d31-8358-691b272caacb","keywords":null,"link":"/elet/20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","timestamp":"2025. február. 04. 15:52","title":"Szülést levezető buszsofőr, elveszett gyerek és a kóbor cica – öt hihetetlen sztorit szedett össze a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","shortLead":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","id":"20250205_Economist-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"95dc8a04-d55e-4bfc-abce-2663d09cc15d","keywords":null,"link":"/360/20250205_Economist-trump-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 15:38","title":"Economist: A szövetségesek nem tudják a végtelenségig megbékíteni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba5265e-c3ef-4306-b3bf-fc8e8df842b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyengeárammal piszkálnák amerikai kutatók a bőrön élő baktériumokat, hogy gyógyszerek használata nélkül vegyék elejét a fertőzéseknek.","shortLead":"Gyengeárammal piszkálnák amerikai kutatók a bőrön élő baktériumokat, hogy gyógyszerek használata nélkül vegyék elejét...","id":"20250204_hvg-gyengearam-sebgyogyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fba5265e-c3ef-4306-b3bf-fc8e8df842b9.jpg","index":0,"item":"733ff98e-695a-4bcd-8420-1197051d7890","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-gyengearam-sebgyogyitas","timestamp":"2025. február. 04. 16:00","title":"1,5 voltos elektromos áram csodát tehet a sebek gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd7c4d0-60d8-4c76-9567-c4a9daa9d7ca","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A CDU bevándorlásellenessége abban különbözik a Fideszétől, hogy nem akarja felerősíteni az emberekben meglévő legrosszabb rasszista, xenofób beidegződéseket. És ha tényleg megfordult a világ, és már a német CDU is migrációellenes, miért nem Friedrich Merz jön Budapestre Orbánhoz látogatóba, miért az AfD kancellárjelöltje?","shortLead":"A CDU bevándorlásellenessége abban különbözik a Fideszétől, hogy nem akarja felerősíteni az emberekben meglévő...","id":"20250205_migracio-fidesz-afd-cdu-bevandorlasellenesseg-nemet-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd7c4d0-60d8-4c76-9567-c4a9daa9d7ca.jpg","index":0,"item":"d7137d41-9768-4aa7-91ea-f710c0ae16e2","keywords":null,"link":"/360/20250205_migracio-fidesz-afd-cdu-bevandorlasellenesseg-nemet-valasztas","timestamp":"2025. február. 05. 11:00","title":"Orbán Viktornak igaza lett, mégsem halt bele az európai demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év második felében debütálhat az Apple új processzora, az M5, ami elsőként az újonnan érkező iPad Próba kerülhet bele. A legerősebb verzióra valószínűleg 2026-ig kell majd várni.","shortLead":"Az év második felében debütálhat az Apple új processzora, az M5, ami elsőként az újonnan érkező iPad Próba kerülhet...","id":"20250206_apple-m5-processzor-mestereseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd.jpg","index":0,"item":"dc68fa50-182b-451a-a541-da7b32110c4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-m5-processzor-mestereseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 06. 10:03","title":"Már gyártja az Apple az eddigi legerősebb processzorát, jöhet belőle négyféle változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia fővárosban ismerkedtünk meg testközelből, ahol az 1959-es DS Ballons feltámasztott új változatát is meglestük.","shortLead":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia...","id":"20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac.jpg","index":0,"item":"b18a7e37-5f48-411b-be48-e779aabfca97","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","timestamp":"2025. február. 05. 07:59","title":"Nyakfűtéssel hódít az új francia luxusautó: megnéztük a DS N°8 szedánt és a gömbökön gördülő ikonikus elődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]