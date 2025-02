Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját. Hamarosan kész az éles bevetésekre.","shortLead":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját...","id":"20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0.jpg","index":0,"item":"13f26116-7b36-432c-8e7f-58cb3ed4b04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","timestamp":"2025. február. 06. 08:03","title":"1000 kilót is elvisz, 10 órán át a levegőben marad: sikerült a kínai szuperdrón tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2542e3-436e-4b71-b19c-fb0df09dd42e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség kezdeményezte az ír férfi letartóztatását és már minősített emberölés miatt nyomoznak.","shortLead":"Az ügyészség kezdeményezte az ír férfi letartóztatását és már minősített emberölés miatt nyomoznak.","id":"20250205_elore-kitervelt-emberoles-gyanusitas-japan-no-ferje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de2542e3-436e-4b71-b19c-fb0df09dd42e.jpg","index":0,"item":"ebb3371b-f62c-4188-a867-bcded52b4748","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_elore-kitervelt-emberoles-gyanusitas-japan-no-ferje","timestamp":"2025. február. 05. 17:04","title":"Már előre kitervelt emberöléssel gyanúsítják az elhunyt japán nő volt férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felmérés szerint abban nagy az egyetértés, hogy a miniszterelnöknek saját pénzből kell fizetnie a nyaralását.","shortLead":"A felmérés szerint abban nagy az egyetértés, hogy a miniszterelnöknek saját pénzből kell fizetnie a nyaralását.","id":"20250207_publicus-luxusnyaralas-orban-indiai-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"0aae741e-1c0a-4ea2-a3d9-8d95bd49ed45","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_publicus-luxusnyaralas-orban-indiai-nyaralas","timestamp":"2025. február. 07. 06:55","title":"Publicus: Az emberek 63 százaléka luxusnyaralásnak tartja Orbán indiai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A beruházás 800 milliárd forintba kerül.","shortLead":"A beruházás 800 milliárd forintba kerül.","id":"20250206_lazar-autopalya-m1-hatsavos-bovites-gyor-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"6af5946c-89af-4cd0-8dfe-7e1d8665fdfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_lazar-autopalya-m1-hatsavos-bovites-gyor-budapest","timestamp":"2025. február. 06. 16:04","title":"Hatsávossá bővül az M1-es autópálya Budapest és Győr között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány jogi eszközöket vegyen át az Isztambuli Egyezményből, Magyarországon még mindig nincs rendszerszintű képzés, ahol a rendőrök megtanulhatnák, hogyan reagáljanak a nők elleni erőszak áldozatainak szükségleteire. Amíg az állam nem hallja meg a nők segélykiáltását, nem is lesz előrelépés. Nőjogi szakemberekkel beszélgettünk az V. kerületi tragédia tanulságairól. ","shortLead":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány...","id":"20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581.jpg","index":0,"item":"ab5a4c53-1df7-4ae7-b640-86d855d3ff4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","timestamp":"2025. február. 06. 18:00","title":"Amilyen a társadalom, olyan a rendőrség - miért fordulhat elő, hogy relativizálják a bántalmazást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött munkaerő-felvételi céljait.","shortLead":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött...","id":"20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"4383027c-3a7e-4bff-861b-e567ec20bc3f","keywords":null,"link":"/elet/20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","timestamp":"2025. február. 06. 13:09","title":"A Google is beállt a sorba, és kukázta a sokszínűségi programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0ce04d-1c88-41e1-800b-11dfbb576f0c","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Egy éve robbant ki a kegyelmi botrány, azóta a fülkeforradalmat felfalja egyik kedves gyermeke, és az állampárt tehetetlen. Próbálja visszaszerezni a kezdeményezést, de mindhiába, miközben újabb és újabb hibákat követ el. Vélemény.","shortLead":"Egy éve robbant ki a kegyelmi botrány, azóta a fülkeforradalmat felfalja egyik kedves gyermeke, és az állampárt...","id":"20250207_Para-Kovacs-Imre-Kegyelemtol-sujtva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec0ce04d-1c88-41e1-800b-11dfbb576f0c.jpg","index":0,"item":"1bd3d78b-844f-426e-be9b-c9440fe65972","keywords":null,"link":"/360/20250207_Para-Kovacs-Imre-Kegyelemtol-sujtva","timestamp":"2025. február. 07. 08:00","title":"Para-Kovács Imre: Orbán Viktor Valóság nevű nagybátyja elutazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54373ed-720a-4839-ad8d-2e2056a5e5d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mozdony hajnalban gyulladt ki, fél 9-re állt helyre a forgalom. ","shortLead":"A mozdony hajnalban gyulladt ki, fél 9-re állt helyre a forgalom. ","id":"20250207_kigyulladt-mozdony-fegyvernek-ormenyesnel-felsovezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a54373ed-720a-4839-ad8d-2e2056a5e5d0.jpg","index":0,"item":"ef823573-a0c1-4695-a8f9-5d509f49e3ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_kigyulladt-mozdony-fegyvernek-ormenyesnel-felsovezetek","timestamp":"2025. február. 07. 11:37","title":"Kigyulladó mozdonnyal indult a péntek a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]