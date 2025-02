Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a héten két Facebook-posztban is támadta a Direkt36 stábja által készített, az Orbán-család vagyoni gyarapodásáról forgatott filmet, amelynek A dinasztia a címe, és amely a Yotube-on vasárnap reggel 1,3 millió megtekintésnél jár.

Az egyik ilyen bejegyzésben Menczer kifejezetten Panyi Szabolcsot, a Direkt36 újságíróját próbálja hitelteleníteni azzal, hogy felemlegeti egy 2018-as találkozásukat, és utólag megjegyzéseket fűz hozzá. Annak idején Panyi egy amerikai ösztöndíjról visszatérve kért háttérbeszélgetést Menczertől, amelyen az akkor még külügyi szóvivő fideszes politikus emlékei szerint arról is beszélt, hogy ott készül hagyni az Index.hu-nál betöltött állását, és kizárólag oknyomozással fog foglalkozni. Menczer most a posztjában úgy fogalmazott, hogy a beszélgetést megelőzően Panyi “hosszú időre Amerikában tűnt el”, majd azután azzal a váddal áll elő, hogy a Direkt36 külföldi megrendelésre és külföldi iránymutatás mellett akarják a kormányt megbuktatni.

Panyi erre a bejegyzésre válaszolt szombaton a Facebookon, és mindjárt tisztázza, hogyan kell a sorok között olvasni: Menczer azzal, hogy “hosszú időre eltűnt Amerikában”, arra céloz, hogy az újságíró valamiféle titkosszolgálati kiképzésen vett részt.

Pedig, írja az újságíró, “a rejtélyes ok, amiért Amerikába mentem, hogy a Humphrey ösztöndíjjal újságírást tanuljak Phoenixben.”, ráadásul az ösztöndíjra jelentkezés után a jelöltekről a magyar külüggyel is együttműködő Fulbright-bizottság dönt, és a személyes interjú körben a magyar külügy munkatársa is részt szokott venni.

Szabolcs Panyi Igen, Donald Trump amerikai elnök jellegzetes aláírása van az oklevelemen, amit a Hubert H. Humphrey (Fulbright) ösztöndíjprogramom végén kaptam az Arizona State University-n (ASU) eltöltött…

Panyi azt is leírja, hogy a programok, amelyeken részt vettek, nagyon jól dokumentáltak, tehát nem hogy nem “tűnt el”, hanem kifejezetten szem előtt volt, például a washingtoni magyar nagykövetség több eseményén is részt vett. 2017 szeptemberétől két félévet tanult Arizonában, közben volt, hogy kormányközeli magyarokkal látogatták meg a kongresszust, és volt, hogy Washingtonban Menczer Tamással, egy másik alkalommal pedig Szijjártó Péterrel is találkozott. Panyi több olyan eseményt is felidéz, amikor kint élő magyarokkal társasági eseményeken vett részt.

Az újságíró a posztban bemutatja az ösztöndíjprogram végén kapott oklevelét, amelyen Donald Trump amerikai elnök aláírása szerepel, a tanulmányait ugyanis Trump első elnöksége alatt végezte. Végezetül annyit jegyez még meg az üggyel kapcsolatban, hogy a legnagyobb sajnálatára A dinasztia című film riportfilm elkészítésében egyáltalán nem is vett részt.