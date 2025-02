Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4391c760-2651-47f2-898a-9b6c5bb53813","c_author":"Bábel Vilmos - Bokros Dorottya","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes rajong Afrikáért, valamint reméli, hogy Bayer Zsolt összeszedi magát és lediplomázik. Csütörtökön megnyílt a 31. FeHoVa Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállítás a Hungexpón, ahol rendszeresen megjelenik a NER vadászó elitje is. Őket kérdeztük a vadászati szokásaikról, a többi látogatót meg róluk. Videóriport.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes rajong Afrikáért, valamint reméli, hogy Bayer Zsolt összeszedi magát és lediplomázik...","id":"20250207_fehova-vadaszat-semjen-zsolt-bayer-zsolt-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4391c760-2651-47f2-898a-9b6c5bb53813.jpg","index":0,"item":"d0af82e4-d262-47dc-866e-2173c3716e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fehova-vadaszat-semjen-zsolt-bayer-zsolt-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 09:40","title":"Semjén Zsolt fél egyre bevert két pálinkát, majd elmondta, hogy ő vagy Bayer Zsolt a jobb vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja az agy bizonyos területeinek működését.","shortLead":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja...","id":"20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f.jpg","index":0,"item":"31e43ab3-4e49-4f2d-b171-bc67fe81685a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","timestamp":"2025. február. 07. 20:03","title":"Kiderült valami a légszennyezésről, ami önt is keményen érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump azokat sújtotta büntetőintézkedéssel, akik segítséget nyújtanak az ICC amerikai állampolgárok vagy szövetségesek elleni nyomozásaiban.","shortLead":"Donald Trump azokat sújtotta büntetőintézkedéssel, akik segítséget nyújtanak az ICC amerikai állampolgárok vagy...","id":"20250207_donald-trump-szankcio-nemzetkozi-buntetobirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852.jpg","index":0,"item":"0d653f42-4670-43c3-b3ad-cc8040791b62","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_donald-trump-szankcio-nemzetkozi-buntetobirosag","timestamp":"2025. február. 07. 06:02","title":"Trump szankcionálta a Nemzetközi Büntetőbíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9479a86-f450-4103-91fe-4610bd9b6e80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több világsztár is forgat most a fővárosban, így Keanu Reeves vagy Emilia Clarke is feltűnhet a Lánchídnál. ","shortLead":"Több világsztár is forgat most a fővárosban, így Keanu Reeves vagy Emilia Clarke is feltűnhet a Lánchídnál. ","id":"20250208_budapest-lanchid-lezaras-forgatas-keanu-reeves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9479a86-f450-4103-91fe-4610bd9b6e80.jpg","index":0,"item":"7a35f190-33fd-4df4-9cc7-eacbb803af35","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_budapest-lanchid-lezaras-forgatas-keanu-reeves","timestamp":"2025. február. 08. 09:08","title":"Filmforgatás miatt nehéz lesz közlekedni a Lánchídnál a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat elsöprőbb, mint várták.","shortLead":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat...","id":"20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4.jpg","index":0,"item":"3d53074d-39b2-487f-91fe-558bacb707ef","keywords":null,"link":"/360/20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 09:21","title":"Talán még maga Orbán is irigyen nézi, milyen vehemensen támadja Trump a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71044838-3505-48d1-a619-e1bebf01087b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Jóval olcsóbban jutott hosszú lejáratú hitelhez Horvátország, mint Magyarország. A február 4-én kétmilliárd euró értékben kibocsátott, 2037-ben lejáró állampapírok éves kamatozása 3,25 százalék.","shortLead":"Jóval olcsóbban jutott hosszú lejáratú hitelhez Horvátország, mint Magyarország. A február 4-én kétmilliárd euró...","id":"20250207_Horvat-horvatorszag-hitel-Magyarorszag-euro-devizakotveny-kamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71044838-3505-48d1-a619-e1bebf01087b.jpg","index":0,"item":"0010588f-b96e-4b87-a7ea-eeaa01d561f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_Horvat-horvatorszag-hitel-Magyarorszag-euro-devizakotveny-kamat","timestamp":"2025. február. 07. 15:48","title":"Horvátország sokkal olcsóbban kapott hitelt, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb66b1-b3e1-431c-b9a6-6482872d14b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden bírónak és igazságügyi alkalmazottnak alkotmányos lehetősége a demonstráción való részvétel, emiatt senkit hátrány nem érhet – figyelmeztet az OBT.","shortLead":"Minden bírónak és igazságügyi alkalmazottnak alkotmányos lehetősége a demonstráción való részvétel, emiatt senkit...","id":"20250207_orszagos-biroi-tanacs-birak-tuntetes-listazas-bayer-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90eb66b1-b3e1-431c-b9a6-6482872d14b1.jpg","index":0,"item":"2b767c68-2bde-4184-9a6f-2a9553a23453","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_orszagos-biroi-tanacs-birak-tuntetes-listazas-bayer-zsolt","timestamp":"2025. február. 07. 17:13","title":"Nem csak elfogadhatatlan, jogellenes is a bírák listázása az Országos Bírói Tanács szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint bár nagy győzelmet arattak, a háború még nem dőlt el.","shortLead":"A főpolgármester szerint bár nagy győzelmet arattak, a háború még nem dőlt el.","id":"20250206_karacsony-rakosrendezo-beepites-nyugdij-fopolgarmesteri-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"edcf6752-678d-4d55-a1f9-e107ee042672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_karacsony-rakosrendezo-beepites-nyugdij-fopolgarmesteri-ciklus","timestamp":"2025. február. 06. 21:43","title":"Karácsony Gergely a rákosrendezői fejlesztésről: „Mire megvalósul, nyugdíjas leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]