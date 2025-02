Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd9966d6-faee-46f9-886b-af971fcb12ca","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Akkora dugulás volt a sportcsarnoknál, hogy nem lehetett a bulit megtartani.","shortLead":"Akkora dugulás volt a sportcsarnoknál, hogy nem lehetett a bulit megtartani.","id":"20250210_zsirszorny-bryan-adams-koncert-csatorna-dugulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9966d6-faee-46f9-886b-af971fcb12ca.jpg","index":0,"item":"e8e049b5-9f2b-404c-8394-c3d43eafcb42","keywords":null,"link":"/elet/20250210_zsirszorny-bryan-adams-koncert-csatorna-dugulas","timestamp":"2025. február. 10. 14:59","title":"Egy hatalmas zsírszörny miatt lefújták Bryan Adams koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlzott koffeinbevitel az esetek többségében „csak” kellemetlen tüneteket okoz, bizonyos esetekben viszont váratlan, hirtelen halálesetekkel is összefüggésbe hozzák.","shortLead":"A túlzott koffeinbevitel az esetek többségében „csak” kellemetlen tüneteket okoz, bizonyos esetekben viszont váratlan...","id":"20250129_halalos-lehet-a-tulzott-energiaital-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e.jpg","index":0,"item":"a24698c4-2615-409b-b5e8-34e1ab5346bf","keywords":null,"link":"/elet/20250129_halalos-lehet-a-tulzott-energiaital-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 12. 05:31","title":"Halálos lehet a túlzott energiaital-fogyasztás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9f795d-e2d5-4439-a441-82b7d5eea5d1","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Hihetetlen mennyiségű fém tűnt el a nyílt pályáról és az állomásokról, jól szervezett maffiát gyanítanak a háttérben. Az információk az újvidéki állomáson történt tragédia nyomán kerültek elő.","shortLead":"Hihetetlen mennyiségű fém tűnt el a nyílt pályáról és az állomásokról, jól szervezett maffiát gyanítanak a háttérben...","id":"20250211_budapest-belgrad-vasutvonal-ujvideki-tragedia-lopasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc9f795d-e2d5-4439-a441-82b7d5eea5d1.jpg","index":0,"item":"837adbad-7124-4763-b143-07e4995c11fc","keywords":null,"link":"/360/20250211_budapest-belgrad-vasutvonal-ujvideki-tragedia-lopasok","timestamp":"2025. február. 11. 17:30","title":"Épül és leépül: 25 ezer volt feszültség alatt álló vezetéket is elloptak a Budapest–Belgrád vasút vajdasági szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Zabaron reggel 7 órakor -12,3 fokot mutatott a hőmérő.","shortLead":"Zabaron reggel 7 órakor -12,3 fokot mutatott a hőmérő.","id":"20250211_idojaras-tel-hideg-rekord-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"f152d726-a634-4028-bcbc-785f9fa84ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_idojaras-tel-hideg-rekord-hungaromet","timestamp":"2025. február. 11. 11:11","title":"A mai volt az idei tél eddigi leghidegebb reggele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a5b37-1e94-4b0b-8d2b-4c2044499c53","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémánt sokkal jobb hővezető, mint a réz, így ideális megoldás lehet az elektronikus eszközök, például a grafikus processzorok hőelvezetésére – állítja egy amerikai cég. Annyira reménykeltő a megoldása, hogy óriási összegekhez juthat az Egyesült Államok kormányának finanszírozásában.","shortLead":"A gyémánt sokkal jobb hővezető, mint a réz, így ideális megoldás lehet az elektronikus eszközök, például a grafikus...","id":"20250211_grafikus-vezerlo-gpu-gyemanthutes-technologia-elonyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f5a5b37-1e94-4b0b-8d2b-4c2044499c53.jpg","index":0,"item":"e77e1047-e20c-45e5-b985-58f0780f7f9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_grafikus-vezerlo-gpu-gyemanthutes-technologia-elonyei","timestamp":"2025. február. 11. 14:03","title":"Ragyogó megoldás, méghozzá szó szerint: gyémánt hűti a chipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is kiderült: az emberek keddenként érzik magukat a legboldogabbnak.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is...","id":"20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09.jpg","index":0,"item":"4e621ae7-d4f3-4ee6-bd8d-ac27d0454c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","timestamp":"2025. február. 10. 19:03","title":"Kutatók üzenik: most már aztán tényleg aludja ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e55a54e-aa8d-4812-a1ab-c87c80674545","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Acemoglu veszélyesnek tartja, elvész a bizalom a nyugati demokráciákban. A közösségi hálózatok szerinte erősítik a szélsőségeket.","shortLead":"Acemoglu veszélyesnek tartja, elvész a bizalom a nyugati demokráciákban. A közösségi hálózatok szerinte erősítik...","id":"20250210_Daron-Acemoglu-Nobel-dijas-kozgazdasz-2025-USA-hanyatlas-Trump-Neue-Zurcher-Zeitung","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e55a54e-aa8d-4812-a1ab-c87c80674545.jpg","index":0,"item":"ac05b02d-22eb-448e-8153-5fdc39c4edff","keywords":null,"link":"/360/20250210_Daron-Acemoglu-Nobel-dijas-kozgazdasz-2025-USA-hanyatlas-Trump-Neue-Zurcher-Zeitung","timestamp":"2025. február. 10. 15:08","title":"Daron Acemoglu Nobel-díjas közgazdász: Félek, hogy ez az év az USA hanyatlásának kezdetét hozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzati szerephez jutó tech milliárdos az Ovális Irodában arról beszélt, hogy az általa vezetett szervezet teljesen transzparens.","shortLead":"A kormányzati szerephez jutó tech milliárdos az Ovális Irodában arról beszélt, hogy az általa vezetett szervezet...","id":"20250212_Trump-oldalan-allva-valaszolt-Musk-az-ujsagirok-kerdeseire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b.jpg","index":0,"item":"a1d78799-1780-4fa6-891e-aa007167eb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Trump-oldalan-allva-valaszolt-Musk-az-ujsagirok-kerdeseire","timestamp":"2025. február. 12. 05:33","title":"Trump oldalán állva válaszolt Musk az újságírók kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]