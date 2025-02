Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfit gyermekpornográfia miatt korábban már többször is elítélték.","shortLead":"A férfit gyermekpornográfia miatt korábban már többször is elítélték.","id":"20250212_Tizenharom-eves-lanyt-zaklato-ferfival-szemben-emeltek-vadat-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32.jpg","index":0,"item":"24ff7ffd-1866-4c4c-8890-219c37569d82","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Tizenharom-eves-lanyt-zaklato-ferfival-szemben-emeltek-vadat-Szegeden","timestamp":"2025. február. 12. 12:26","title":"Le foglak járatni – tizenhárom éves lányt akart szexre kényszeríteni egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0967-73c7-4bca-8c9c-135849b78557","c_author":"Gergely Márton, Riba István ","category":"360","description":"Jelentős kockázatot vállalt Orbán Viktor azzal, hogy a német parlamenti választások hajrájában feladta eddigi semlegességét, és a populista-szélsőjobboldali AfD oldalára állt, sőt vendégül látja Alice Weidelt, a párt társelnök-kancellárjelöltjét. Szemben azonban Donald Trump megválasztásával, Berlinben nehezen képzelhető el olyan fordulat, ami azonnali hasznot hajtana a magyar kormányfőnek.","shortLead":"Jelentős kockázatot vállalt Orbán Viktor azzal, hogy a német parlamenti választások hajrájában feladta eddigi...","id":"20250212_hvg-a-berlini-tuzfal-afd-elnoke-budapesten-tabudontes-specialis-kapcsolatok-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a2a0967-73c7-4bca-8c9c-135849b78557.jpg","index":0,"item":"516ce6e1-dcca-4432-a231-45cc759ce56e","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-a-berlini-tuzfal-afd-elnoke-budapesten-tabudontes-specialis-kapcsolatok-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 06:30","title":"Orbán és a berlini tűzfal: mit keres a Karmelitában az AfD elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna elnöke kész újjáépítési szerződéseket és befektetési engedményeket felajánlani amerikai vállalatoknak, hogy megszerezze Donald Trump támogatását. ","shortLead":"Ukrajna elnöke kész újjáépítési szerződéseket és befektetési engedményeket felajánlani amerikai vállalatoknak...","id":"20250211_Zelenszkij-USA-Trump-Oroszorszag-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"e49d7fbf-6e5c-43a3-95c7-4afd727d279d","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Zelenszkij-USA-Trump-Oroszorszag-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 11. 21:29","title":"Zelenszkij: Az Egyesült Államok nélkül nincsenek biztonsági garanciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","shortLead":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","id":"20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"942f3bd4-116c-486e-a292-4456ab91ae6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","timestamp":"2025. február. 13. 08:33","title":"KSH: 51 százalékkal zuhant vissza a magyar akkugyártás, 21 százalékkal a járműipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Lezajlott az első lakossági fórum a Nagykörút megújításáról, ahol helyi lakosok és autós érdekvédelmi szervek előtt prezentálta a BKK a felújítási terveket.","shortLead":"Lezajlott az első lakossági fórum a Nagykörút megújításáról, ahol helyi lakosok és autós érdekvédelmi szervek előtt...","id":"20250211_Niedermuller-Peter-Nagykorut-felujitasa-BKK-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c.jpg","index":0,"item":"9fac3a0a-592f-4c74-9e8f-094db0eb071c","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Niedermuller-Peter-Nagykorut-felujitasa-BKK-Budapest","timestamp":"2025. február. 11. 19:28","title":"Elmondták, milyen új Nagykörutat álmodik a főváros - széles bringasáv jön, de az áruszállítókra is gondolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9f795d-e2d5-4439-a441-82b7d5eea5d1","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Hihetetlen mennyiségű fém tűnt el a nyílt pályáról és az állomásokról, jól szervezett maffiát gyanítanak a háttérben. Az információk az újvidéki állomáson történt tragédia nyomán kerültek elő.","shortLead":"Hihetetlen mennyiségű fém tűnt el a nyílt pályáról és az állomásokról, jól szervezett maffiát gyanítanak a háttérben...","id":"20250211_budapest-belgrad-vasutvonal-ujvideki-tragedia-lopasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc9f795d-e2d5-4439-a441-82b7d5eea5d1.jpg","index":0,"item":"837adbad-7124-4763-b143-07e4995c11fc","keywords":null,"link":"/360/20250211_budapest-belgrad-vasutvonal-ujvideki-tragedia-lopasok","timestamp":"2025. február. 11. 17:30","title":"Épül és leépül: 25 ezer volt feszültség alatt álló vezetéket is elloptak a Budapest–Belgrád vasút vajdasági szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs még egy olyan megosztó figurája ma a világnak, mint a második elnöki ciklusát egy hónapja megkezdő Donald Trump. Politikájának következményeiről beszélgetünk az Eötvös10 Művelődési Házban.","shortLead":"Nincs még egy olyan megosztó figurája ma a világnak, mint a második elnöki ciklusát egy hónapja megkezdő Donald Trump...","id":"20250211_hvg-cimlapsztori-trump-czizmazia-simo-yaro-wahorn-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"a0dca2a8-0165-46e6-aba3-ff9783cb6267","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_hvg-cimlapsztori-trump-czizmazia-simo-yaro-wahorn-ajanlo","timestamp":"2025. február. 11. 18:05","title":"Hogyan forgatja fel a világot Trump? Amerika-szakértőkkel és Wahorn Andrással keressük a választ a HVG Címlapsztoriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301f5724-4400-4329-b0b2-730ece35d12e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rókák párzási időszakban, amikor megjelölik a területüket, akkor üvöltenek, a konkurenciával veszekedni is szoktak.","shortLead":"A rókák párzási időszakban, amikor megjelölik a területüket, akkor üvöltenek, a konkurenciával veszekedni is szoktak.","id":"20250213_parzo-roka-orditas-baranya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/301f5724-4400-4329-b0b2-730ece35d12e.jpg","index":0,"item":"dea65a07-d88c-43c6-9605-616ab58396ee","keywords":null,"link":"/zhvg/20250213_parzo-roka-orditas-baranya","timestamp":"2025. február. 13. 12:48","title":"Párzó rókák ordítása hozza a frászt a baranyaiakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]