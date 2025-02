Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. február. 14. 07:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"aa0e5960-7fb0-4340-bd50-a89dea79b402","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Mindent elárasztottak a szívecskés plüssök, lufik, bonbonok? Megcsömörlött a sablonos romantikus komédiáktól? Anti-Valentin-napi válogatásunkban ezekre kínálunk alternatívát: összegyűjtöttünk néhány olyan meghökkentő, sokkoló és furcsa filmet, amely a szerelem árnyoldalát, olykor pusztító természetét ábrázolja.","shortLead":"Mindent elárasztottak a szívecskés plüssök, lufik, bonbonok? Megcsömörlött a sablonos romantikus komédiáktól...","id":"20250214_10-film-arra-az-esetre-ha-elege-van-a-Valentin-napbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa0e5960-7fb0-4340-bd50-a89dea79b402.jpg","index":0,"item":"190f0b66-885a-4df1-bf52-6da6d3d7b45d","keywords":null,"link":"/kultura/20250214_10-film-arra-az-esetre-ha-elege-van-a-Valentin-napbol","timestamp":"2025. február. 14. 16:00","title":"10 film arra az esetre, ha elege van a Valentin-napból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Musk szerint Amerikának alapvetően a saját dolgával kellene törődnie, ahelyett, hogy mindenhol rendszerváltást erőltet.","shortLead":"Musk szerint Amerikának alapvetően a saját dolgával kellene törődnie, ahelyett, hogy mindenhol rendszerváltást erőltet.","id":"20250213_Teljes-kormanyugynoksegek-bezaratasarol-beszelt-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"58bc84c2-d4ce-4f4a-aa4c-9b5768399baf","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Teljes-kormanyugynoksegek-bezaratasarol-beszelt-Elon-Musk","timestamp":"2025. február. 13. 21:34","title":"Teljes kormányügynökségek bezáratásáról beszélt Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc35f2a4-19ed-4f8f-81bb-7926a0069885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen úgy tűnik, hogy Dobrovitz József az átlagosnál erősebb ostorcsapásokat mér az egyik lovára. A szakértő szerint versenyetikai és morális szempontból eltúlzó volt a fogathajtó, de amit tett, nem állatkínzás.","shortLead":"A felvételen úgy tűnik, hogy Dobrovitz József az átlagosnál erősebb ostorcsapásokat mér az egyik lovára. A szakértő...","id":"20250214_fogathajtas-dobrovitz-jozsef-lo-ostor-utes-allatkinzas-versenyengedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc35f2a4-19ed-4f8f-81bb-7926a0069885.jpg","index":0,"item":"d29d5391-6ae1-4f3b-bb17-b32341da1ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_fogathajtas-dobrovitz-jozsef-lo-ostor-utes-allatkinzas-versenyengedely","timestamp":"2025. február. 14. 20:57","title":"Felfüggesztették a magyar fogathajtó világbajnok versenyengedélyét egy róla készült videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy ha nem figyel egy fontos részletre, a hőguta egy ritka, ám annál veszélyesebb esetével szembesülhet.","shortLead":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek...","id":"20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf.jpg","index":0,"item":"c167a846-babb-45d2-87c6-8b2643ee7597","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","timestamp":"2025. február. 15. 08:03","title":"Halálos veszélyt kockáztat, aki nem figyel erre – egy nő maradandó károsodást szenvedett a szaunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a KSH, idén mi az a 293 étel és ital, 475 más áru és 195 szolgáltatás, amelynek az árváltozásából kiszámolják az inflációt. Sok apró meglepetést – összetöpörödő csokit, új férfisapkát – és több fontos, valóban nagy változást is találtunk a listán.","shortLead":"Bemutatta a KSH, idén mi az a 293 étel és ital, 475 más áru és 195 szolgáltatás, amelynek az árváltozásából kiszámolják...","id":"20250214_inflacio-osszetevok-reprezentans-ksh-elektromos-auto-online-rendeles-szaloncukor-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05.jpg","index":0,"item":"3953a5ff-2780-48d1-bcfc-58f28f00d957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_inflacio-osszetevok-reprezentans-ksh-elektromos-auto-online-rendeles-szaloncukor-vasarlas","timestamp":"2025. február. 14. 07:00","title":"Az elektromos autó és az online rendelés mostantól beleszámít az inflációba, a zacskós szaloncukor viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b62f76-f9be-4a2d-b61a-c8a1ffae632d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint az, hogy az áruházlánc a beszállítóira mutogat, nem segít a több mint egymillió magyar cukorbetegen.","shortLead":"A versenyhivatal szerint az, hogy az áruházlánc a beszállítóira mutogat, nem segít a több mint egymillió magyar...","id":"20250214_GVH-Lidl-teljes-kiorlesu-pekaruk-viszontvalasz-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30b62f76-f9be-4a2d-b61a-c8a1ffae632d.jpg","index":0,"item":"af600c50-c52f-4c8d-a7db-74ccc7c11cbb","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_GVH-Lidl-teljes-kiorlesu-pekaruk-viszontvalasz-reakcio","timestamp":"2025. február. 14. 14:44","title":"Visszaszólt a GVH a büntetést kifogásoló Lidlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint az agy fejlődésének köszönhető, hogy a főemlősök ma már a legtöbbször egy utódnak adnak életet egyszerre. ","shortLead":"Amerikai kutatók szerint az agy fejlődésének köszönhető, hogy a főemlősök ma már a legtöbbször egy utódnak adnak...","id":"20250214_evolucio-emberi-agy-merete-ikerterhesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358.jpg","index":0,"item":"75895dee-9695-42e3-b1bb-d57edac42c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_evolucio-emberi-agy-merete-ikerterhesseg","timestamp":"2025. február. 14. 08:03","title":"Megdőlt egy tudományos elmélet: 60 millió éve az ikerterhesség volt a „normális”, aztán minden megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]